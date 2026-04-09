Akla hayale gelmeyecek uzman tavsiyesi: Süs olarak aldığımız masum magnetler zararlı! Elektrik faturaları şişiyor uyarısı

Piyasada satılan bazı magnetler oldukça güçlü mıknatıslar içeriyor. Bu tür ürünler uzun süre aynı noktada kaldığında buzdolabının boyasında iz bırakabiliyor veya renk farklılıklarına neden olabiliyor. Özellikle parlak yüzeyli modellerde bu etki daha belirgin hale geliyor. Görünümdeki bozulma, zamanla cihazın yeni gibi durmasını engelliyor ve estetik kaygısı taşıyan kullanıcıları rahatsız ediyor. Kalitesiz magnetlerin arka kısmında kullanılan malzemeler nemle temas ettiğinde paslanabiliyor. Bu pas, buzdolabı kapağında sarımsı ya da kahverengi lekelerin oluşmasına yol açıyor. Oluşan lekeleri temizlemek çoğu zaman zor ve kalıcı izler bırakabiliyor. Nemli mutfak ortamlarında bu risk daha da artıyor ve cihazın dış yüzeyini uzun süreli bakım gerektiren bir hale getiriyor.