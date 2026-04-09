Akla hayale gelmeyecek uzman tavsiyesi: Süs olarak aldığımız masum magnetler zararlı! Elektrik faturaları şişiyor uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Görünüşüyle bizleri mest eden o zararı yok diye bildiğimiz magnetler ile ilgili şok edici bir gerçek ortaya çıktı...

Buzdolaplarının kapaklarını süsleyen rengarenk magnetler, birçok evde dekoratif bir unsur olarak yıllardır yer alıyor. Tatillerden getirilen hatıralardan mutfaklara kişisel dokunuş katan aksesuarlara kadar geniş bir kullanım alanı bulan bu küçük objeler, ilk bakışta zararsız görünüyor. Ancak uzun süreli ve bilinçsiz kullanım, cihazın hem dış görünümünü hem de çalışma performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Magnetlerin alt yüzeyinde zamanla biriken toz ve kir, buzdolabı kapağı üzerinde ince çiziklere yol açıyor. Özellikle magnetleri sık sık yerinden oynatmak veya değiştirmek bu çizikleri derinleştiriyor. İlk etapta gözden kaçsa da uzun vadede yüzeyde matlaşma oluşuyor ve cihazın estetik görünümü kalıcı olarak bozuluyor. Bu durum, mutfağın genel havasını olumsuz etkilerken temizlik sırasında da ekstra çaba gerektiriyor.

Piyasada satılan bazı magnetler oldukça güçlü mıknatıslar içeriyor. Bu tür ürünler uzun süre aynı noktada kaldığında buzdolabının boyasında iz bırakabiliyor veya renk farklılıklarına neden olabiliyor. Özellikle parlak yüzeyli modellerde bu etki daha belirgin hale geliyor. Görünümdeki bozulma, zamanla cihazın yeni gibi durmasını engelliyor ve estetik kaygısı taşıyan kullanıcıları rahatsız ediyor. Kalitesiz magnetlerin arka kısmında kullanılan malzemeler nemle temas ettiğinde paslanabiliyor. Bu pas, buzdolabı kapağında sarımsı ya da kahverengi lekelerin oluşmasına yol açıyor. Oluşan lekeleri temizlemek çoğu zaman zor ve kalıcı izler bırakabiliyor. Nemli mutfak ortamlarında bu risk daha da artıyor ve cihazın dış yüzeyini uzun süreli bakım gerektiren bir hale getiriyor.

Çok sayıda magnetin özellikle kapak contası çevresine yakın yerlere yerleştirilmesi, kapının tam kapanmasını engelleyebiliyor. Bu durum içerdeki soğuk havanın dışarı kaçmasına neden oluyor. Buzdolabı daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve enerji tüketimi artıyor. Uzun vadede hem cihazın performansı düşüyor hem de elektrik faturaları beklenmedik şekilde yükseliyor. Özellikle kalıcı mıknatıslar için kullanılan en güçlü madde olan neodimyum içeren magnetlere dikkat.

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...'
Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sonraki seçim için Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı
Dünya

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı

Dışişleri Bakanlığı, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarına 'İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve ..
DEM Parti’den termal projeye "istemezük" tepkisi!
Gündem

DEM Parti’den termal projeye “istemezük” tepkisi!

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" proje..
Türkiye’yi ateşten koruyan hükümete iftira seansı: Etraf yanarken Dervişoğlu saçını tarıyor
Gündem

Türkiye’yi ateşten koruyan hükümete iftira seansı: Etraf yanarken Dervişoğlu saçını tarıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin TBMM grup toplantısında Terörsüz Türkiye projesini bir ihanet projesi gibi lanse edere..
Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu
Gündem

Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu

Orta Doğu’da sağlanan geçici ateşkesin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, bölgedeki kırılgan dengeler petrol piyasalarını yeniden alevlendird..
+90 (553) 313 94 23