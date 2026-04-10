Şanlıurfa'da ücretsiz kanser tarama desteğiyle 843 kişiye ulaşıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü kanser tarama programı kapsamında 2026 yılının başından bu yana 843 vatandaşa ulaştı.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Aile Sağlığı Merkezlerinden alınan vatandaşlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) ulaştırılıyor.
Erken teşhisin önemine dikkat çekilen programlar ve uygulamalar sayesinde vatandaşlar herhangi bir şikâyet yaşamadan düzenli tarama imkânına kavuşuyor.
Ulaşım desteğiyle sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığı programın, sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların düzenli kanser taramalarına katılarak koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırılmasını hedefliyor.