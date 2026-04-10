İlk kez yapılacak! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı! Yönetimden bomba hamle
Okan Buruk'un 'hain' çıkışı sonrası olanlar oldu...
Okan Buruk'un 'hain' çıkışı sonrası olanlar oldu...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından ilk 11'in karşılaşma öncesinde sızdırıldığını belirterek "hain" vurgusu yapmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin bu gelişme üzerine çarpıcı bir hamle hazırlığında olduğu belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada ilk 11'in maçtan önce sızdırıldığını belirtti. Sert konuşan Buruk şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor.
Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var."
Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk'un bu çıkışı sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti.
Gerekirse son antrenmanın tesisteki kameralardan izlenerek görevi olmadığı halde idmanı takip eden olup olmadığının tespit edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.
