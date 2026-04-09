Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama Malatya Sultansuyu Barajı yeniden hizmete girdi Ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak MSB'den ateşkes açıklaması! İran'daki ateşkes kalıcı barışa evrilmeli Siyasi manevranın ardındaki inşaat gölgesi: Ekrem Baki mercek altında Zimmet, ihmal, usulsüzlük... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol enselendi Bloomberg tescilledi: Trump’ın İran kumarı Amerikan hegemonyasını bitirdi Ateşkes diplomasisinde Türkiye harekete geçti! Türkiye’nin yoğun trafiği sonuç verdi ABD/İsrail-İran ateşkesi sonrası ara hesapta neler var? Kayıp büyük kazanan yok Eğer güçlüysen sen bir tehditsin! Türkiye için beka mesajı Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Azerbaycan'da Başörtüsü Yasağı!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azerbaycan’da başörtüsü uygulamalarına yönelik tartışmalar yeniden gündemde. Son dönemde bazı okullarda başörtülü öğrencilerin okula girişine izin verilmediği yönündeki iddialar, ülkede laiklik ve bireysel özgürlükler ekseninde yeni bir tartışma başlattı.

İddialara göre, özellikle Bakü başta olmak üzere çeşitli şehirlerde bazı eğitim kurumları, “laiklik kuralları” gerekçesiyle başörtüsüyle okula gelen öğrencileri içeri almadı. Ancak uygulamanın ülke genelinde yeknesak olmadığı, bazı okullarda ise başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam edebildiği belirtiliyor.

 

Laiklik Vurgusu

Azerbaycan Anayasası, ülkeyi laik bir devlet olarak tanımlıyor. Bu çerçevede kamu kurumlarında dini sembollerin kullanımına yönelik zaman zaman kısıtlamalar gündeme geliyor. Eğitim kurumlarında da bu yaklaşımın etkili olduğu ifade ediliyor.

 

Bölgesel Gelişmelerin Etkisi

Uzmanlara göre, ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı gerilim sonrası bölgede artan hassasiyetlerin, Azerbaycan’daki iç politikalara da dolaylı etkisi olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yetkili makamlardan bu yönde resmi bir bağlantı kurulmuş değil.

 

Toplumda Farklı Tepkiler

Konu, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir kesim laiklik ilkesinin korunması gerektiğini savunurken, diğer kesim bunun bireysel hak ve özgürlükleri kısıtladığını ifade ediyor. Eğitim hakkı ile dini özgürlükler arasındaki denge tartışması giderek daha fazla öne çıkıyor.

 

Resmi Açıklama Bekleniyor

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan kapsamlı bir açıklama henüz yapılmazken, uygulamanın net çerçevesinin belirlenmesi ve ülke genelinde standart bir yaklaşım oluşturulması bekleniyor.

Gelişmeler, Azerbaycan’da laiklik ve bireysel özgürlükler tartışmasının önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğine işaret ediyor.

ABD/İsrail-İran ateşkesi sonrası ara hesapta neler var? Kayıp büyük kazanan yok
ABD/İsrail-İran ateşkesi sonrası ara hesapta neler var? Kayıp büyük kazanan yok

Dünya

ABD/İsrail-İran ateşkesi sonrası ara hesapta neler var? Kayıp büyük kazanan yok

Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama
Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

Gündem

Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü
İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü

Dünya

İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü

Yorumlar

hasel

Azerbaycan yanlış YAPMA.Yoldan SAPMA.Örtünme islamda vardır.Kuranda YAZAR.olma SEZAR.Yakışmıyor devlet olarak sana.

Akın

İslam düşmanlığı nın modern adı laiklik ne lanet birşey tüm Türk ve Müslüman toplumların baş belası , vatandaşına inanç özgürlüğü vermeyen her sistem huzursuzluk sebebidir bölünme sebebidir ırkçılık sebebidir hepsinin sebebi laikliktir. Kendi ülkesinde yaşayan kültüre uzak siyasiler çözüm yerine sürekli yama peşinde günlük çözüm peşinde, laik olma halkına layık ol.
