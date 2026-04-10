Yine CHP'li belediyeye yine skandal iddialar! Bankamatik memurluğu Buca'ya sıçradı

Yine CHP’li belediyeye yine skandal iddialar! Bankamatik memurluğu Buca’ya sıçradı

İzmir’de CHP’li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bornova’nın ardından şimdi de Buca Belediyesi, "bankamatik personeli" ve "sahte sigorta" iddialarıyla çalkalanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işe gitmeden maaş alan ve haksız yere sigorta bildirimi yapılan şahıslar için düğmeye basarak belediye iştiraklerini abluka altına aldı.

Buca-Mar ve Üzüm Kent gibi belediye şirketlerine adeta kamp kuran SGK müfettişleri, kayıtları tek tek incelemeye aldı. Fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen şahısların devlete maliyeti kuruşu kuruşuna hesaplanıyor. Usulsüzlük tespit edildiği an, hem bu sahte personeller hem de bu vurguna göz yuman belediye yöneticileri hakkında soluğu Cumhuriyet Savcılığında alacaklar.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Buca Belediyesinde işe gitmeden maaş aldığı ve sahte sigorta bildirimi yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Belediyeye bağlı iştirak şirketlerinin defterleri incelemeye alındı.

SGK defterleri açtı: Sahte sigortalı avı başladı

Bornova Belediyesinde ortaya çıkan "bankamatik personeli" olayı Buca’ya da sıçradı. Bir ihbarı değerlendiren SGK İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Buca Belediyesinin şirketlerinde detaylı çalışma başlattı. İşçilerin istihdam edildiği Buca-Mar, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketlerinin kayıtları tek tek incelemeye alındı.

SGK, sigorta bildirimlerinin fiili çalışmaya dayanmadığı iddiası üzerinden yürüttüğü çalışmayı ’sahte sigortalı’ statüsünde değerlendiriyor. İncelemelerde, sahte sigorta bildirimi yapılan kişilerin sağlık harcamaları ve diğer kurumlara maliyetinin de hesaplanacağı belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, şüpheliler ve belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

 

CHP'li yöneticilere "ballı" mesai tezgahı

Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, geçtiğimiz ocak ayında Buca Belediyesinde işe gitmeden maaş alan ’bankamatik personeli’ olduğu iddiasını ortaya atmıştı ve CHP’de üst düzeyde görev alan kişilerin de yer aldığı bazı isimler paylaşmıştı.

 

40’tan fazla isim: "Eş, dost, yandaş" kontenjanı

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, tespitlerine göre 40’ın üzerinde bankamatik personeli olduğunu öne sürdü. Balyemez, "Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun’un işe gelmediği, hatta denetim komisyonu üyelerimizin yaptığı çalışmada bu kişiye hafta sonları bile mesai yazıldığı ortaya çıktı. Asli görevimiz kamunun hakkını savunabilmek. Mevcut yönetim buna dikkat etmemekle birlikte kamuyu zarara uğratmakta" dedi.

 

"Hiç işe gitmeden mesai almışlar"

İl yönetiminde bulunan Gülşen Şişbacak isimli kişinin de bankamatik personeli olarak çalıştığını ve bu kişiye hafta sonları yoğun mesai yazıldığını aktaran Balyemez, "Sevgi Kazankaya isimli bir kişi yine hiç işe gitmeden yoğun mesai alan bir bankamatik personeli olarak tespit edildi. Eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya’nın şoförünün bile Buca Belediyesinden girişi yapılmış ancak sürekli mesai almış. Bunların hepsi kamuyu bilinçli olarak zarara uğratmaktır. Biz mecliste konuşmamızı yaptık ve kayıtlara geçti. Şu an bildiğimiz kadarıyla 3 müfettiş bu süreci sorguluyor" şeklinde konuştu.

 

"Eş dost kontenjanı yoğun kullanılıyor"

Bornova Belediyesindeki işe alım iddialarına da değinen Balyemez, "Biz de bunu basından öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin çoğunda eş dost kontenjanı çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ DURMUŞ

Özellikle belediyelerde sıkça rastlanan BANKAMATİK MEMURLUĞU olayına bir son verilmeli, bunların SGK primleri iptal edilmeli, bu duruma sebep olanlara da, hem maddi hem idari cezalar verilmelidir.

Talib Ağbi

Şu M.Kemalin posterini kaldırın artık yahu, her yerde o sıktı ha.
