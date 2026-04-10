Bu 10 ürün mutfağınıza asla girmesin! Gıda mühendisleri dikkatle uyardı

05- KOLA... Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden biri olan kola, içerdiği yüksek kafein miktarı nedeniyle bağımlılığa neden olabilmekte. Kolanın zararları ve vücudumuza etkileri ile ilgili bilgi için, öncelikle kola içeriği hakkında bilmemiz gerekenlere bakmalıyız. İçeriği su, aroma vericiler, kafein, glikoz şurubu, karbondioksit gazı, renklendiriciler ve birçok koruyucu maddelerden oluşur. Bu içeriklerin oranları markalara göre değişse de, içerik hammaddeleri bunlardır. Kola çok az bileşen içermesine rağmen, özellikle de çok sık tüketildiğinde, birçok sağlık sorununa neden olabilir. Kolanın gazlı ve soğuk tüketilmesi nedeniyle içerdiği şekerin çok fazla fark edilmemesine neden olur. Oysa ki, bir bardak kolanın içerisinde yaklaşık 28 gram şeker bulunur. Bu miktar, 7 adet küp şekere eş değerdedir.