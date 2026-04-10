  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Bu 10 ürün mutfağınıza asla girmesin! Gıda mühendisleri dikkatle uyardı
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gıda mühendislerinden korkutan uyarı: Her gün severek tükettiğimiz pek çok popüler gıda, aslında sağlığımızı adım adım tehdit ediyor. İşte milyonların tükettiği, uzmanların ise kapıdan içeri sokulmasına kesinlikle karşı çıktığı o en riskli 10 ürün...

01- MARGARİN... Margarin ham maddesi olan yağların bitkisel özellik taşımalarına karşın üretim süreci sentetik ve yapaydır. Çoklu doymamış yağ asitleri, bitki sterolleri ve stenolleri içeren margarinler, zamanla kalp hastalığı gibi olumsuz durumlara neden olabilir. Kolesterol oranını yükseltmesi de bir başka olumsuz etkisidir. Bu nedenle birçok araştırmada margarinler, dünyanın en zararlı besinleri arasında gösterilir.

02- SALAM VE SOSİS... Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sosis ve salam gibi işlenmiş etlerin kansere yol açtığını açıkladı. Örgüt tarafından yayımlanan raporda günde 50 gram işlenmiş et yenilmesinin kalın bağırsak kanserine yakalanma olasılığını oranında artırdığı kaydedildi. Raporda işlenmiş etlerin sigara kadar zararlı olduğu belirtildi.

03- BULYON... Bulyonlar, genellikle yüksek tuz ve yapay katkı maddeleri içerir, bu da sağlığa zarar verebilir. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon ve kalp sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, bulyonlar genellikle işlenmiş yağlar ve kimyasal katkı maddeleri içerir, bu da uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir

04- MEYVE SULARI... Hazır meyve suları çok miktarda glukoz, yani şeker içerirler. Bu kadar yüksek miktardaki glukoz en başta metabolizmayı olumsuz yönde etkiler. Bunların haricinde yine bu kadar yüksek miktarda glukozu vücuda almak kanser, obezite ve diyabet gibi ciddi hastalıklara kapı açar.

05- KOLA... Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden biri olan kola, içerdiği yüksek kafein miktarı nedeniyle bağımlılığa neden olabilmekte. Kolanın zararları ve vücudumuza etkileri ile ilgili bilgi için, öncelikle kola içeriği hakkında bilmemiz gerekenlere bakmalıyız. İçeriği su, aroma vericiler, kafein, glikoz şurubu, karbondioksit gazı, renklendiriciler ve birçok koruyucu maddelerden oluşur. Bu içeriklerin oranları markalara göre değişse de, içerik hammaddeleri bunlardır. Kola çok az bileşen içermesine rağmen, özellikle de çok sık tüketildiğinde, birçok sağlık sorununa neden olabilir. Kolanın gazlı ve soğuk tüketilmesi nedeniyle içerdiği şekerin çok fazla fark edilmemesine neden olur. Oysa ki, bir bardak kolanın içerisinde yaklaşık 28 gram şeker bulunur. Bu miktar, 7 adet küp şekere eş değerdedir.

06- PATATES KIZARTMASI... Patates kızartması ve patates cipsi yiyen annelerin sütlerinde, akrilamid olduğu saptanmıştır. Bebeklerinin, ilerleyen yaşlarında obezite olmasını istemeyen anneler, emziklik dönemlerinde mümkün olduğunca patates kızartmasından uzak durmalıdırlar. Patates nişastası bol bir sebze olduğundan kalori oranı oldukça fazladır ve obeziteye neden olabilir. Patates kızarması damar sertliğine ve damar tıkanıklığına sebep olduğu belirtilmektedir.

07- GRANÜL KAHVE... Kahve çekirdekleri kavrulurken oluşan potansiyel olarak zararlı bir kimyasal olan akrilamid içerir. Hazır kahve, normal kahvenin iki katı kadar kimyasal içerebilir. Yüksek seviyelerde tüketilirse sinir sistemine zarar verme ve kanser riskini artırma potansiyeline sahiptir

08- HAZIR ÇORBA... İçeriğindeki sağlıksız yağlar ise kilo artışına sebep olabilir. Hazır çorbaların sık tüketimi ile metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metaboliksendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.

09- JELİBON... Jelibon, doğrudan bir organa zarar vermez. Ancak organların işleyişini ve vücuttaki damar yapısını olumsuz etkiler. Özellikle de damar yapısının işlevini bozarak diyabete neden olur. Kemik sağlığını da olumsuz etkileyen jelibon, diş yapısına zarar verir ve çürümelere neden olur.

10- NOODLE... Yüksek sodyum, trans yağlar ve çeşitli katkı maddeleri içermesi nedeniyle, sık sık noodle yemek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlar arasında yüksek tansiyon, obezite, kalp hastalıkları ve besin eksiklikleri yer alır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23