T.C. ANTALYA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/913 Esas

Karar No: 2025/862 Karar

Kendisine tebligat yapılamayan Yılmaz ve Feride oğlu 09/05/1973 doğumlu, 114****7862 T.C Kimlik no'lu Aydemir KARAKAYA'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 27/11/2025 tarihli kararı ile müşteki sanık Aydemir KARAKAYA hakkında basit yaralama suçundan TCK'nun 86/2-1 maddesi uyarınca 8.400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen para cezasının hükmün kesinleşmesinden itibaren birer ay ara ile 10 eşit taksitle ödenmesine, netice olarak; 5728 Sk. ile değişik 5271 Sayılı CMK'nun 231. maddesi gereğince verilen hükmün 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmiştir.

Son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize itirazda bulunulabileceği, itirazda bulunulduğu takdirde duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, itirazda bulunulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleştirileceği ayrıca Müşteki Sanık Aydemir KARAKAYA tarafından itiraz edildiği takdirde CMK’nın 251/3 maddesi uyarınca ¼ oranında indirim yapılmayacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 06.04.2026

