Türkiye’deki sektör sarsıldı! Çin’den Ankara'ya dikkat çeken ‘hazırız’ sinyali

Xiaodong, "Bu durum uluslararası hukukun ihlali niteliğindedir. Bölgesel ve küresel istikrara doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Çin, barışı tesis etmek ve diyaloğu teşvik etmek amacıyla çeşitli düzeylerde aktif bir diplomasi yürütmektedir. Çatışmaların derhal durdurulması, barış görüşmelerine mümkün olan en kısa sürede başlanması, askeri olmayan hedeflerin güvenliğinin, lojistik yollarının güvenliğinin ve Birleşmiş Milletler şartının önceliğinin güvence altına alınması önceliklerimiz arasında." diye konuştu. Geçen hafta Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Orta Doğu'daki mevcut durum üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Xiaodong, Bakan Wang'ın Çin'in, müzakerelerin yeniden başlamasını teşvik etme konusunda Türkiye'nin yapıcı rolünü desteklediğini ifade ettiğini vurguladı.Xiaodong, "Görüldüğü üzere Çin ve Türkiye, İran ve Gazze gibi önemli bölgesel ve uluslararası konularda sağlam bir iletişim, koordinasyon ve karşılıklı siyasi güven içerisinde. Bu durum, Çin ve Türkiye arasındaki pratik işbirliğinin ilerletilmesi için sağlam bir siyasi temel oluşturmuştur." dedi.