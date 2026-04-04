Türkiye’deki sektör sarsıldı! Çin’den Ankara'ya dikkat çeken ‘hazırız’ sinyali

Xiaodong, bölgedeki son gelişmelerin güvenli, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı uluslararası ulaştırma ve enerji koridorlarının inşasının önemini bir kez daha vurguladığını dile getirdi. Çin ve Türkiye'nin bu alanda sağlam bir işbirliği temeli ve geniş bir gelişme alanı bulunduğuna işaret eden Xiaodong, "Amiral gemisi projesi Kumport, Türkiye-Çin deniz lojistik işbirliğinde örnek bir proje haline gelmiştir. Liman, bölgesel lojistik ağının önemli bir ayağı olarak hizmet vermektedir. İleriye dönük olarak, Çin ve Türkiye altyapı alanında pratik işbirliğini derinleştirmeye devam edecek. Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor Girişimi arasındaki sinerjiyi güçlendireceğiz. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin güney yönlü geçişinin geliştirilmesini ilerleteceğiz. Bu çabalar, ikili işbirliğine ve bölgesel kalkınmaya kalıcı bir ivme kazandıracaktır." açıklamasında bulundu. Xiaodong, Çin'in yapay zeka, 5G, dijital ekonomi ve diğer gelişmekte olan alanlarda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek, yeni teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşümün tarihi fırsatlarının iki ülkenin beraber değerlendirebileceğini söyledi.