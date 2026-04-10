İbrahim Tatlıses’ten Dilan ve oğlu Ahmet’e ilişkin önemli açıklama: Ateş püskürdü! Sorun neden çözülemiyor?

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi. Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu. Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.