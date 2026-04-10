Savaştaki lider Avrupa’yı açık açık uyardı: Türkiye olmadan sizi kimse koruyamaz! Milletin kasası kimlere emanet edilmiş görün! Bankamatik metrese ‘boş ver al maaşı’ tavsiyesi Yıllar önce her şeyi bir bir açıklamıştı! Oğul Erbakan’dan Erbakan hoca hatırlatması ‘Artık zamanı geldi’ Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye talimatı Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular yakalandı! İsrail’e silah üreten Rheinmetall’e baskın! Sadece 10 günde nereden nereye! 5G ailesinde hızlı büyüme CHP'liler “Şeffaf ihale” diyordu… O ilçede 522 satın alımın 486’sı "doğrudan temin" çıktı! Apar topar harekete geçtiler Beyaz Saray'ı karıştıran bahis skandalı İslamabad’ta güvenlik önlemleri artırıldı Pakistan'da kırmızı alarm
Trump'tan müzakere öncesi İran'a ağır suçlama! "Tek kozları şantaj, müzakere masası son şansları!"
Gündem

Trump'tan müzakere öncesi İran'a ağır suçlama! "Tek kozları şantaj, müzakere masası son şansları!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan müzakere öncesi İran'a ağır suçlama! "Tek kozları şantaj, müzakere masası son şansları!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yarın Pakistan'da başlayacak kritik müzakereler öncesinde tansiyonu yükselten açıklamalara imza attı. Sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püsküren Trump, İran’ın elinde dünyayı tehdit edecek hiçbir meşru kozun kalmadığını savundu. Trump, Tahran yönetiminin sadece şantajla ayakta kalmaya çalıştığını iddia ederek "Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni müzakere masasına oturmalarıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "uluslararası su yollarını kullanarak kısa vadeli şantaj yapmaktan başka bir koza sahip olmadığını" savundu.

Trump, sosyal medya platformu hesabından, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yarın Pakistan'da yapılması planlanan müzakereler öncesi İran'a yönelik paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyadan kısa vadeli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyorlar. Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni, müzakere etmek." ifadesini kullandı.

Trump, başka bir paylaşımında da İran'ın "sahte haber yapan medyayla ve halkla ilişkilerle" başa çıkma konusunda, savaşma konusunda olduklarından daha iyi olduklarını savundu.

 

- ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

 

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Apar topar harekete geçtiler Beyaz Saray'ı karıştıran bahis skandalı
Apar topar harekete geçtiler Beyaz Saray'ı karıştıran bahis skandalı

Dünya

Apar topar harekete geçtiler Beyaz Saray'ı karıştıran bahis skandalı

Kızılay’dan İran’a 48 tonluk insani yardım
Kızılay’dan İran’a 48 tonluk insani yardım

Gündem

Kızılay’dan İran’a 48 tonluk insani yardım

ABD ile ilgili İran iddiası: Serbest kalmasını isteyecek
ABD ile ilgili İran iddiası: Serbest kalmasını isteyecek

Dünya

ABD ile ilgili İran iddiası: Serbest kalmasını isteyecek

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz

Dünya

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma olmazsa gemileri yüklüyoruz

