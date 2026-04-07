Amerikalılar fabrikayı kapattı! Alman devi sessiz sedasız Türkiye'ye gelip üretime başladı
Eylül ayında Alman enerji devi TPI Composites'in fabrikayı kapatmasının ardından Nordex tarafından flaş bir hamle geldi.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’in üretim ve ihracatta önde gelen sanayi bölgeleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), yenilenebilir enerji ekipman üretiminde yeniden kümelenme adresi oldu. TPI Composites fabrikasının geçen yıl Eylül ayında kapanmasının ardından ara verilen rüzgâr enerjisi türbin kanatlarının üretimine yeniden başlandı. Avrupa’nın en büyük kanat üretim tesisinde, Nisan ayından itibaren Alman enerji devi Nordex üretime başladı.
Yatırım hakkında değerlendirmelerde bulunan İZBAŞ İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 2025 yılında rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 2 bin 141 Megavat (MW) artırarak 16 bin MW’a çıkaran Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri içerisinde Almanya’dan sonra en yüksek seviyede kurulu güç devreye alan ikinci ülke olduğunu vurguladı.
Türkiye’de 15 bin MW seviyesini aşan rüzgâr enerjisi kurulu gücünde 2 bin 308 MW ile en yüksek payı İzmir’in aldığını hatırlatan Sevimli, kentin türbin kanadı üretiminde 25 yılı aşan tecrübesi ile dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.
Yenilenebilir enerji ekipman üretiminde Türkiye’nin en önemli kümelenme merkezleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi’nin, Avrupa’nın en büyük kanat üretim tesisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Sevimli, 2017 yılında İZBAŞ’ta faaliyete başlayan TPI Composites fabrikasının geçen yıl Eylül ayında kapanmasının ardından üretimin yeniden başlamasından mutluluk duyduklarını söyledi.
İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de üretim yapan dört türbin kanadı fabrikasının tümünün kentimizde konuşlu olması uzun yıllar hepimiz için haklı bir gurur vesilesiydi. Bu fabrikaların tümü bir buçuk yıl içerisinde kapandı ve İzmir maalesef bir anda sıfır noktasına düştü. Avrupa’nın da en büyük kanat üretim tesisine İZBAŞ olarak biz ev sahipliği yapıyorduk.
TPI firmasının talihsiz şekilde kapanmasının ardından belirsizliğe sürüklenen üretimin yeniden başlaması; insanımıza iş ve aş üretmesi; üretim, istihdam ve ihracat yaratması İZBAŞ olarak bizim de en büyük beklentimizdi. Fabrikanın sahibi olan katılımcı şirkete İZBAŞ olarak yasal sorumluluk sınırlarımız içerisinde elimizden gelen tüm katkıyı yapmaya çalıştık. Türbin kanadı üretimine özel olarak tasarlanan bu fabrikanın aynı amaca hizmet etmesi ile milli bir servet yeniden hayat buldu. Sekiz ay aradan sonra sürecin olumlu sonuçlanması ve fabrikanın yeniden üretime başlaması bizim için de mutluluk verici oldu. Nordex’in İZBAŞ’ı seçmesinde en temel etkenlerden birinin kent merkezine ve istihdam kaynaklarına yakınlık, lojistik altyapıya entegrasyon kolaylığı olduğunu söylememiz gerekiyor. Nordex’e İZBAŞ ailesine hoş geldiniz diyoruz.”
Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde iddialı hedefleri olan bir ülke olduğunu anımsatan Sevimli, bugün 16 bin MW seviyesinde olan kurulu gücün 2035 sonunda yaklaşık üç kat artarak 45 bin MW’a ulaşacağını hatırlattı. Bu büyümenin, ekipman üretiminde yerli üretimle desteklenmesinin önemine dikkat çeken Sevimli, İzmir’de kapanan diğer kanat fabrikalarının da bir an önce başlamasını dilediklerini belirtti.
Türkiye’de rüzgâr enerjisi sektörünün gelişim sürecinde ve pazarın daha dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasında türbin üreticilerinin belirleyici rol oynadıklarına işaret eden Eyüp Sevimli, İZBAŞ’ta üretime başlayan Alman enerji şirketi Nordex’in 5 bin 378 MW kurulumu ile Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santrallerinde yüzde 34 seviyesinde pay sahibi olduğu bilgisini verdi. Sevimli, 2026 yılı itibarıyla yatırım süreci devam eden 3 bin 439 MW büyüklüğünde rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulumunda Nordex’in 2 bin 69 MW kapasite ve yüzde 60’lık pazar payı ile lider konumda yer aldığını sözlerine ekledi.
