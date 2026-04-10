Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!

Manisa’da Atatürk’e hakaret iddiasıyla laikçi kumpasa uğrayan Ramazan Avuşmak Hoca’nın cezaevine girmesine neden olan sendika ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi seküler yobazlar için hesap vakti geldi. Ramazan Avuşmak’ın avukatı Muhammed Türkoğlu, Ramazan Hoca'yı basın açıklaması yoluyla hedef gösterip hakaret eden ADD ilçe başkanı hakkında 5 farklı suçtan suç duyurusunda bulunduğunu “Duruşmada hocanın eşi ağlarken sen gülüyordun, bakalım bu sefer kim gülecek?” sözleriyle duyurdu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Atatürk’e hakaret iftirasıyla yaklaşık iki hafta tutuklu kalan, ardından tahliye edilen Ramazan Avuşmak kumpasla mağdur edilmişti. Ramazan hocanın haksız yere iftiralarla hapis yatmasına neden olan sendika ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi seküler yobazlar için şimdi hesap vakti geldi.

BAKALIM BU SEFER KİM GÜLECEK?

İftiracılara karşı hukuk sürecini başlatan Ramazan Avuşmak’ın Avukatı Muhammed Türkoğlu, “Herhangi bir yargı kararı olmaksızın Ramazan Hoca aleyhine basın açıklaması yoluyla hedef gösterip hakaret eden ADD ilçe başkanı hakkında 5816 dahil olmak üzere 5 farklı suçtan suç duyurusunda bulundum. Duruşmada hocanın eşi ağlarken gülüyordun, bakalım bu sefer kim gülecek?” açıklamasında bulundu.

RAMAZAN HOCAYI RAMAZAN GÜNÜ HAPSE ATTIRMIŞLARDI!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Ramazan ayında yaklaşık iki hafta tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş, ardından Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Ramazan Avuşmak çıktığı ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından suç unsuru oluşmadığı ve delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Yolcu

Bu mesele sadece Ramazan hoca ile alâkalı değil.. Milletin desteği hocamızın arkasında...

Kamil

Ya kumpasçı okul müdür yardımcısı!?... Ona suç duyurusu yok mu!?...
