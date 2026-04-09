Türkiye'nin giyim devinden beklenmedik karar! Ülkedeki tüm mağazaları kapatma kararı aldı
Türkiye’nin köklü giyim markalarından birisi olan Koton'dan flaş bir hamle geldi. Giyim devi o ülkedeki mağazalarını resmen kapatıyor.
Ukrayna Perakendeciler Birliği’nin açıklamasına göre, 1988’de İstanbul’da kurulan Koton, ülke genelindeki tüm şubelerini kapatma sürecine girdi.
Markanın boşalttığı mağaza alanları ise hızla yeni kiracılara devrediliyor. Başkent Kiev’deki en büyük AVM’lerden Lavina’da bulunan Koton mağazası da kapanıyor; yerine EVA Beauty ve Marathon markaları gelecek.
Şirketin 2025 mali tabloları oldukça çarpıcı: Yıllık ciro yüzde 20 düşüşle 60,7 milyon UAH’a gerilerken, net zarar yüzde 16,6 artarak 43,2 milyon UAH seviyesine yükseldi. Bu rakamlar, Koton’un Ukrayna’da faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı.
2018’de Kiev’de ilk mağazasını açan Koton, Ukrayna’da ciddi bir büyüme planı yapmıştı. Dnipro, Odessa, Harkov, Lviv gibi önemli şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaşmayı hedefliyordu. Ancak ekonomik koşullar bu planı gerçekleştirmeye izin vermedi.
Koton’un bu adımı, son dönemde Ukrayna pazarını terk eden Türk perakende devlerinin sayısını artırdı. Daha önce English Home, DeFacto ve FLO gibi önemli Türk markaları da benzer şekilde ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.
