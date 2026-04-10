AK Parti yaptı, CHP’li Dedetaş savuruyor: Twerkçü Başkan sata sata doyamadı!

CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Üsküdar’ı haraç mezat satmaya devam ediyor. Görev geldiği günden bu yana her hafta yeni ilanlar vererek belediye gayrimenkullerini tek tek satışa çıkaran

Dedetaş, sonunda önceki dönem belediye başkanı Hilmi Türkmen’i çıldırttı.

Türkmen Üsküdar’ın haraç mezat satılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İKİ YILDIR SAT SAT BİTİREMEDİN

“Bugün de meclis üyesi arkadaşlarımızı kendinizce küçümseyerek “En azından ilkokul mezunusunuz, anlayabilirsiniz” gibi ifadelerle üstten bir dil takındınız ve Üsküdar Belediyesi’ni büyük bir borçla devraldığınız yalanını yinelediniz. Açık ve net: Bu tümüyle yalandır! İki yıldır, kentsel dönüşüm kapsamında ürettiğimiz konutları sattınız. Bu hafta yine yeni ilanlarla satışa çıktınız.

Bitiremiyorsunuz, çünkü size çok büyük bir değer bıraktık. Fakat siz ne yaptınız? Bir tane bile yeni konut ya da vatandaş için değerli bir hizmet üretmediniz. Bilakis dönemimizde yapılan gayrimenkulleri satarak sistemi döndürmeye çalışırken, bırakın bir teşekkür etmeyi hâlâ gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz. Dedikleriniz biraz gerçek olsa, belgelerini emrinize amade olan fondaş medyada çarşaf çarşaf görürdük."

"Belediye olarak, hali hazırda bir yargı süreci içindesiniz. Bu noktada sessizce takip etmeyi tercih ediyoruz ama meclis üyesi arkadaşlarımıza yönelik hoş olmayan tavrınız ve kamuoyunu aldatma çabanız bizi de konuşmak zorunda kılıyor. Üsküdar’a 2 yıl içinde yaptığınız tek hizmet, kurumun sahibinden.com üyeliğini premiuma yükseltmek oldu. Buyrun, bunlar da bu hafta çıktığınız, hala yayında olan ilanlar! Sizi tekrar uyarıyorum: Yalan söylemeyi bırakın. Üsküdar’a hizmet edin, gerisine zaten bu millet karar verir!”