  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kızılay İnsani Yardım tırları İran yolunda İbrahim Tatlıses’ten Dilan ve oğlu Ahmet’e ilişkin önemli açıklama: Ateş püskürdü! Sorun neden çözülemiyor? Tiryakilere mesaj: Türk kahvesi için İdeal süt köpüğü nasıl olur? Gören vatandaşlar biz yapalım diyor Türk vatandaşlarına kapıyı kapatıyorlar! İşte o 13 ülke Fenerbahçe'nin kabusu olmuştu şimdi ise Dünya Kupası'nda! Büyük rezalet... Arda Turan Avrupa'yı salladı! Maç sonu sosyal medyayı aleve veren açıklama: Bizi öldürecek şey... Devlete şart koştular: Konut verirseniz çocuk yaparız Beşiktaşlılar bu cezaları konuşuyor: Serdal Adalı'nın ceza raporu: 110 gün+6 milyon TL! Türkşeker Genel Müdürü Şahin'den 'Pancar şekerinde arz güvenliği sorunu yok' açıklaması Polise Saldırıya Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı'dan Sert Tepki
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Türk gemisini duyan arkasına bile bakmadan sahile koştu
Haber Merkezi

Türkiye'nin sınırları aşan enerji hamleleri sürerken Çağrı Bey Sondaj Gemisi Afrika kıtasına ulaştı. Geminin geldiğini duyan halk plaja akın etti.

1
Türkiye’nin ilk yurt dışı derin deniz sondaj hamlesi kapsamında 15 Şubat’ta Mersin Taşucu Limanı’ndan yola çıkan Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 53 günlük uzun bir yolculuğun ardından Somali’ye ulaştı.

#2
Akdeniz’i geçip Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılan ve Ümit Burnu’nu dolaşan gemi, Somali kıyılarında yerel halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

#3
Heyecanla plaja akın eden kalabalık 288 gün boyunca bölgede sondaj yapması beklenen Çağrı Bey'i karşıladı. Sahilde toplanan kalabalığın ilgisi kameralara yansırken, o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

#4
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin Somali'ye ulaştığını bildirdi.

#5
Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem Türkiye'nin hem de Somali'nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için 'Bismillah' diyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıktı.Gemi, Akdeniz'i baştan sona geçerek Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açıldı. Ardından Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçerek planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaştı.

#7
Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen "Curad"dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışacak.Gemi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. CURAD-1 kuyusunun söz konusu 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

#8
İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor."7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunuyor.

#9
Sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor. Çağrı Bey'in görevinde enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Öte yandan güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.Ayrıca sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak.

#10
Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanı'nda karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur iştirak edecek.Karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket edecek Çağrı Bey'in Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürmesi bekleniyor. Gemi kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek. Konumlanma tamamlandıktan sonra ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapılacak. Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalarla şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin Yavuz

Yalnız bayrak göstermek ve oradaki halka moral vermek için gitmiş olsa bile yeter. Tebrikler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23