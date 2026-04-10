Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Türk gemisini duyan arkasına bile bakmadan sahile koştu

Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanı'nda karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur iştirak edecek.Karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket edecek Çağrı Bey'in Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürmesi bekleniyor. Gemi kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek. Konumlanma tamamlandıktan sonra ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapılacak. Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalarla şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.