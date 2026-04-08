ABD Başkanı Donald Trump: Saldırı 2 hafta ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması koşuluyla İran’la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Karar, bölgede günlerdir süren gerilimin ardından diplomasi kapısının yeniden aralandığı şeklinde değerlendirildi.

ATEŞKES KARARINDA HÜRMÜZ ŞARTI ÖNE ÇIKTI

Washington ile Tahran hattında tansiyonu geçici olarak düşürebilecek yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la iki haftalık karşılıklı ateşkese onay verdiğini duyururken, bu adımın temel şartı olarak Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasını gösterdi.

Bu açıklama, sadece askeri cephede değil, küresel enerji güvenliği açısından da kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın kriz masasının merkezinde yer aldığını ortaya koydu.

TRUMP’TAN GERİLİMİ GEÇİCİ OLARAK DONDURAN HAMLE

Trump’ın ateşkese yeşil ışık yakması, son günlerde sertleşen söylemlerin ardından dikkat çekici bir yön değişikliği olarak değerlendirildi. ABD yönetimi, bir yandan İran üzerindeki baskıyı sürdürürken diğer yandan sınırlı süreli bir duraksama formülüne açık kapı bıraktı.

İki haftalık sürenin, taraflar arasında daha kapsamlı görüşmeler yapılabilmesi için bir ara formül olarak değerlendirildiği yorumları öne çıkıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİN ANA BAŞLIĞI HALİNE GELDİ

Trump’ın şart olarak Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasını öne sürmesi, bölgedeki çatışmanın artık yalnızca askeri hedefler üzerinden değil, enerji koridorları ve küresel ticaret yolları üzerinden de şekillendiğini gösterdi.

Dünya petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz’de yaşanacak herhangi bir aksama, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel piyasaları da doğrudan etkileyebilecek güçte görülüyor.

İKİ HAFTALIK SÜRE YENİ MÜZAKERE KAPISI OLABİLİR

Açıklanan ateşkesin kalıcı bir uzlaşma anlamına gelmediği, daha çok yeni bir diplomatik zemin oluşturmayı amaçladığı değerlendiriliyor. Tarafların bu süre içinde daha geniş kapsamlı bir anlaşma ihtimalini masaya yatırabileceği konuşuluyor.

Ancak sahadaki gerilim ve karşılıklı güvensizlik dikkate alındığında, bu kısa süreli ateşkesin ne ölçüde korunabileceği şimdiden en büyük soru işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor.

GÖZLER ŞİMDİ TAHRAN’IN TUTUMUNDA

Trump’ın açıklamasının ardından dikkatler İran cephesine çevrildi. Tahran yönetiminin ateşkes şartlarına nasıl yaklaşacağı ve Hürmüz Boğazı konusunda nasıl bir adım atacağı, önümüzdeki sürecin seyrini belirleyecek temel unsur olacak.

İki haftalık bu geçici duraklama, ya daha büyük bir diplomatik sürecin başlangıcı olacak ya da taraflar arasındaki yeni restleşmenin kısa süreli bir arası olarak kayda geçecek.