Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor

62' Oyuncu Değişikliği: Jota Silva - El Bilal Touré

59' GOL! Oh, topu ağlara gönderdi. Kartal Kayra'nın uzaktan vuruşu kaleciden döndü. Seken topta araya giren Oh, kaleciden sıyrıldı ve dar açıdan topu ağlara gönderdi.

58' Sol tarafta Orkun ve Jota hızlı paslaşmalarla ilerledi. Jota'nın içeri çevirdiği topa Murillo sol ayağıyla vurdu, kaleci köşeden çıkardı.

56' Oh'un sol taraftan içeri çevirdiği topa Antalyaspor savunması ters bir vuruş yaptı ancak kaleci topu muhteşem çıkardı.

47' GOL! Ballet topu ağlara gönderdi ve fark 1'e indi. Sağ kanatta topla buluşan Ballet, sol ayağıyla yakın direğe çok sert bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top köşeden ağlara gitti ve Antalyaspor farkı 1'e indirdi.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarı Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

44' Sarı Kart - Ramzi Safuri

40' Savunma arkasına sarkan Oh, sağ çaprazdan kaleyi yokladı son anda kaleci kornere çeldi.

38' Oyuncu Değişikliği: Georgiy Dzhikiya - Doğukan Sinik

38' Oyuncu Değişikliği: Erdoğan Yeşilyurt - Bünyamin Balcı

37' Sarı Kart - Samuel Ballet

33' GOL! Oh topu ağlara gönderdi. Sol taraftan çalımlarla ilerleyen Olaitan, pasını ceza sahasındaki Oh'a gönderdi. Oh, iyi bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 3-1 öne geçti.

32' Bu dakikalarda karşılaşmada tempo düştü.

22' Orkun'un ara pasında hareketlenen Jota, sol çaprazdan vuruşunu yaptı top kaleciden döndü.

21' GOL! Van de Streek farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan gelişen Antalyaspor atağında Ballet'in ortasına Van de Streek kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

14' Savunmanın arkasına sarkan Samuel, kaleci Ersin'in üstünden topu aşırttı ve ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

9' GOL! Jota topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti. Orkun Kökçü, sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Jota'yı gördü. Sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Jota, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5' GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ara pasında karşı karşıya kalan Orkun Kökçü, ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

3' Sol taraftan Rıdvan'ın pasını Jota tekte Oh'a bıraktı. Oh'un ceza sahası dışından yakın direğe vuruşunu kaleci çıkardı.

1' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Orkun'un yaptığı ortaya ön direkte Jota kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Tiago, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet.