Andırın’da Kültür ve Eğitimde Yeni Dönem; İlçe Halk Kütüphanesi Kapılarını Açıyor

Andırın önemli bir kültür yatırımına daha kavuşuyor. 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden imar ve ihya süreci kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlenecek törenle okurlarla buluşacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ın katılımıyla 11 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış töreni saat 12.00’da başlayacak.

Modern ve Çok Amaçlı Bir Yaşam Alanı

Zemin artı iki kat olmak üzere toplam üç katlı olarak inşa edilen kütüphane, bin metrekarelik aktif kullanım alanına sahip. 30 bin kitap raf kapasitesiyle dikkat çeken yapı, sadece bir kütüphane değil aynı zamanda çok yönlü bir yaşam ve öğrenme merkezi olarak tasarlandı. Kütüphane bünyesinde; 178 kişilik bireysel çalışma alanı, 8 kişilik engelsiz erişim bölümü, 12 kişilik multimedya alanı, 25 kişilik mini konferans salonu ve 88 kişilik bebek ve çocuk bölümü olmak üzere toplam 311 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

Her Yaşa Hitap Eden Donanım

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanan kütüphane; 0–3 yaş, 3–6 yaş ve 7–14 yaş çocuk bölümleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca oyun salonu, teknik hizmetler bölümü, iki büyük okuyucu araştırma salonu, multimedya salonu, bireysel ve grup çalışma odaları, kent kitaplığı ve mini seminer salonu gibi donatılarla zengin bir içerik sunuyor.



Eğitim ve Sosyal Hayata Katkı Sağlayacak

Yeni kütüphane, özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve gençler için önemli bir buluşma noktası olacak. Modern altyapısı ve geniş kullanım alanlarıyla Andırın’da bilgiye erişimi kolaylaştıracak olan tesis, aynı zamanda ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına da yeni bir soluk getirecek. Başta Andırınlılar olmak üzre tüm vatandaşlar açılış törenine davet edildi.