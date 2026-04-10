T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/558 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Emirler mahallesi, 152 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın davacı idare EPDK tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/558 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026
Basın No: ILN02442654