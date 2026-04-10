Gündem İran'da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu?
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran'da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun son dönemdeki siyasi çıkışlarını ve bölgedeki gelişmelere dair kullandığı "pasta" ifadesini sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, Davutoğlu’nun CHP ile kurduğu ittifak sonrası söylemlerinde ciddi tutarsızlıklar yaşadığını vurguladı.

Davutoğlu’nun, eski ABD Başkanı Trump’ın dini kavramları kullanarak yaptığı paylaşımlara ve İran ile Filistin’e yönelik tehditlerine karşı gösterdiği tepkiyi ilk aşamada haklı bulan Karahasanoğlu, bölgedeki vahşete dikkat çeken cümlelere katıldığını belirtti.

"Zilletin En Büyüğü Sorumsuzluktur"

Ancak Davutoğlu’nun, "Yeni bir düzen kurulursa kim alanda varsa pastayı onlar toplar" şeklindeki ifadelerini "vicdansızlık" olarak nitelendirdi.

Karahasanoğlu, bu bakış açısının geçmişteki hatalı politikalara benzediğini ifade ederek şu soruları yöneltti:

  • İran’da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediliyor?
  • ABD’nin sömürgeci emellerine "pasta" diyerek ortak olmak bir Müslüman’a yakışır mı?
  • İnsanlar can verirken pay hesabı yapmak, o cinayetlere ortak olmak değil midir?

"Türkiye Sahada Ama Kibrin Peşinde Değil"

Yazısında Türkiye’nin Suriye ve bölgedeki askeri başarısının tüm dünya tarafından kabul edildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir zaman bir "çıkar" veya "pasta" hesabı gütmediğini savundu. Türkiye’nin Ensar ruhuyla milyonlarca muhacire kucak açtığını ve siyasi risklere rağmen İslami duruşundan taviz vermediğini belirtti.

Muhalefetin Tutarsızlığına Eleştiri

Ali Karahasanoğlu, Davutoğlu’nun bugün birlikte yol yürüdüğü CHP ve diğer ortaklarının geçmişteki söylemlerini de eleştirdi:

  • 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacıları gönderme vaadi, Davutoğlu ve Saadet Partisi için bir utanç vesilesi değil midir?
  • Zalim Esed rejimine sahip çıkanlarla iş tutanlar, hangi yüzle Erdoğan’ı hedef alıyor?

"Yazıklar Olsun"

Yazısını sert bir uyarıyla noktalayan Karahasanoğlu, Filistin ve İran’daki çocukların hayatının, siyasi bir "pasta" uğruna feda edilemeyeceğini belirtti. Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarda dik durduğunu ve ABD ile iş birliği yapmadığını kanıtladığını ifade eden yazar, bu tür "pay kapma" söylemlerini dillendirenleri kınayarak "Yazıklar olsun" dedi.

