Uzunköprü Atatürk OSB’de büyük adım!

Edirne’de üretim ve istihdam hedefini büyütecek önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak fabrikalarla yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Kacır, AK Parti Edirne İl Başkanlığında yaptığı konuşmada kente yeni projeler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında Uzunköprü Atatürk OSB'nin altyapı projesinin temelini attıklarını dile getiren Kacır, "Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgemizin altyapı projesinin temelini attık. Kısa sürede faaliyete geçecek bu bölgede Edirne’nin üretim gücünü daha da artıracağız." dedi.

OSB'de kurulacak tesislerle özellikle gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanları oluşturulacağını anlatan Kacır, "Bölgede kurulacak fabrikalar tamamlandığında yaklaşık 2 bin 500 kişiye üretimde istihdam imkanı sağlamış olacağız. Edirne'nin yatırım, üretim ve ihracat rotasında büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kacır, AK Parti iktidarları döneminde Edirne'de üretimi artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, organize sanayi bölgelerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyon metrekareden 4,5 milyon metrekareye çıkarıldığını ifade etti.

1255 kişiye doğrudan istihdam

OSB'ler bünyesinde 1255 kişiye doğrudan istihdam sağlandığını dile getiren Kacır, KOBİ'lere de KOSGEB aracılığıyla bugünkü değerlerle 1,2 milyar lira destek verildiğini kaydetti.

Yatırım teşvikleri kapsamında Edirne'de toplam 60 milyar lira büyüklüğe sahip 351 projenin önünün açıldığını belirten Kacır, yeni teşvik sistemiyle yatırımların güçlü şekilde desteklendiğini söyledi.

Kacır, yatırımlarda çalışanların SGK işveren payının yarısının OSB’lerde 2 yıl süreyle karşılandığını, ayrıca 30 milyon liraya kadar finansman desteği ve 9,25 puan kredi katkısı sağlandığını ifade etti.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Edirne’de çeltik kabuğu ve sapından biochar üretimi ile tarım makineleri alanında projeler için 615 milyon liralık başvuru alındığını anlatan Kacır, bu yıl hayvancılık, akıllı tarım teknolojileri ve katma değerli üretim yatırımlarının destekleneceğini dile getirdi.

Program kapsamında projelere 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50'ye varan vergi indirimi sağlandığını belirten Kacır, Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla Edirne'de 367 projeye toplam 716 milyon lira destek verildiğini söyledi.

Kacır, Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulacak Milli Teknoloji Atölyesi ile gençlerin bilim ve teknoloji alanında destekleneceğini ifade ederek, yaklaşık 30 milyon lira TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilecek atölyede gençlerin geniş bir alanda çalışma imkanı bulacağını vurguladı.

"Büyük bir kalkınma yolculuğunu hayata geçiriyoruz"

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"AR-GE teşvikleriyle güçlü bir teknoloji ekosistemi kurduk. Ulaştırma, sağlık ve eğitimde önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Üstelik tüm bu hamleleri küresel dalgalanmaların şiddetlendiği, küresel krizlerin ve sorunların derinleştiği, güç mücadelesinin sertleştiği bir dönemde gerçekleştiriyoruz. İnsanlık tarihinin en çetin ve zorlu sınavlarından birini verirken biz Türkiye olarak hamdolsun büyük bir kalkınma yolculuğunu hayata geçiriyoruz. Bilhassa bölgemizin maalesef adeta bir ateş çemberine döndüğü bu ortamda ülkemiz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güvenli bir liman olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor."

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da Edirne’de çeşitli programlara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

AK Parti Teşkilatı olarak Edirne'nin her noktasında çalıştıklarını söyleyen İba, kentte tüm bakanlıkların hizmetlerinin hissedildiğini ifade etti.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara teşekkür ederek, "Yaptıklarımızın gururu, yapacaklarımızın heyecanıyla Edirne teşkilatı olarak canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Programda AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ile partililer yer aldı.

Bakan Kacır, daha sonra MHP Edirne İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu ziyaret etti.