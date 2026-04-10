Tekbaş Teknoloji'nin yatırım turu yoğun ilgi gördü hedefler aşıldı

Adana merkezli Tekbaş Teknoloji, Startup Burada iş birliğiyle yürüttüğü yatırım turu, yüzde 100’ün üzerine çıkarak büyük bir başarıyla tamamladı. Toplam 300 milyon TL değerleme üzerinden yatırım turuna çıkan Tekbaş Teknoloji’ye, 78 yatırımcı doğrudan yatırım yaptı. Bu güçlü katılım, şirketin iş modeline ve büyüme potansiyeline duyulan güveni açıkça ortaya koydu. 25 Şubat ile 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım turunda ortalama yatırım tutarı 219 bin 696 TL olurken en yüksek yatırım 7 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Toplam 78 yatırımcının yüzde 35,9’luk kısmı nitelikli yatırım sınıfında yer aldı.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM, KÜRESEL VİZYON

Tekbaş Teknoloji’nin bünyesinde yer alan markalar, ikinci el otomotiv değer zincirinin farklı alanlarında entegre bir yapı sunuyor. Auto Kale Ekspertiz, Türkiye genelinde 56 bayisiyle geniş bir ekspertiz ağı oluşturarak araçların teknik durumunun güvenilir şekilde analiz edilmesini sağlıyor. OCCOCAR, ikinci el araç ticareti yapan işletmelere yönelik kurumsal yazılım altyapısı, finansal çözümler ve dijital iş süreçleri sunarak galeriler için kapsamlı bir yönetim platformu sunuyor. Grubun dikkat çeken markalarından OCCOJet İhale ise araçların geniş alıcı kitlesine hızlı ve şeffaf biçimde ulaşmasını sağlayan dijital ihale sistemiyle, ikinci el araç satış süreçlerinde rekabetçi fiyat oluşumuna katkı sağlıyor.

EGE BAŞ “GLOBAL PAZARLARA AÇILACAĞIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tekbaş Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, yatırım turuna gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Yatırım turumuza gösterilen bu güçlü ilgi, geliştirdiğimiz iş modelinin ve oluşturduğumuz ekosistemin doğru bir ihtiyaçtan doğduğunu net şekilde ortaya koyuyor. İkinci el otomotiv sektöründe uçtan uca değer zincirini kapsayan yapımızla, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal paydaşlar için güvenilir, hızlı ve şeffaf çözümler sunmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz bu kaynakla birlikte teknoloji yatırımlarımızı hızlandıracak, markalarımızın sinerjisini daha da güçlendirerek Türkiye’deki liderliğimizi pekiştirirken global pazarlara açılma yolunda da önemli adımlar atacağız.”

BÜYÜME SÜRECİNDE ÖNEMLİ ADIM

Yatırım turu süresince bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gören şirket, elde ettiği bu yeni kaynakla birlikte ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini hızlandırmayı, teknoloji altyapısını güçlendirmeyi ve operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda yeni iş birlikleri ve ölçeklenme adımlarıyla büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Hedef Holding iştiraki ve SPK lisansına sahip olan Startup Burada platformu üzerinden gerçekleştirilen bu yatırım turu, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine olan ilginin ve yatırımcı iştahının giderek arttığını bir kez daha gösterdi. Tekbaş Teknoloji, önümüzdeki dönemde hem yerel hem de global pazarlarda büyümesini sürdürerek, teknoloji odaklı çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.