Piyasaların anasını ağlatıp altındaki depremi Türkiye'ye bağladılar

Habere göre TCMB, Türk Lirası'ndaki değer kaybını sınırlamak amacıyla savaşın başladığı mart ayında yaklaşık 20 milyar dolarlık satış ve takas işlemi yaptı. Londra merkezli Metals Focus verilerine dayandırılan analizde, 27 Şubat-27 Mart arasında 52 ton altın satıldığı ve Türkiye'nin net altın rezervlerinin 440 tona gerilediği belirtildi. Bu seviye, son iki yılı aşkın sürenin en düşük noktası olarak öne çıktı.