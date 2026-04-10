Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Piyasaların anasını ağlatıp altındaki depremi Türkiye'ye bağladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin piyasaları manipüle etmesinin ardından altın güvenli liman olmaktan çıkarken Financial Times, sert düşüşün perde arkasında Türkiye'nin olduğunu öne sürdü.

İran'daki savaşın ardından Türkiye'nin altın rezervleri üzerinden attığı adımlar uluslararası piyasalarda dikkat çekti. Financial Times, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği satış ve swap işlemlerinin altın fiyatları üzerinde belirgin bir etki yarattığını yazdı.

Habere göre TCMB, Türk Lirası'ndaki değer kaybını sınırlamak amacıyla savaşın başladığı mart ayında yaklaşık 20 milyar dolarlık satış ve takas işlemi yaptı. Londra merkezli Metals Focus verilerine dayandırılan analizde, 27 Şubat-27 Mart arasında 52 ton altın satıldığı ve Türkiye'nin net altın rezervlerinin 440 tona gerilediği belirtildi. Bu seviye, son iki yılı aşkın sürenin en düşük noktası olarak öne çıktı.

Aynı dönemde yaklaşık 79 tonluk altın takası gerçekleştirildiği de vurgulandı. Altın kiralama işlemlerini içeren bu hamlelerin piyasadaki arzı artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade edildi. Nitekim FT'ye göre, söz konusu gelişmeler altın fiyatlarında 2008'den bu yana en sert aylık düşüşe katkı sağladı.

Metals Focus verileri, satışların özellikle mart ayının son haftalarına doğru hız kazandığını gösterdi. 7 Mart'ta sona eren haftada 31 ton altın satan TCMB'nin, ilerleyen günlerde bu ivmeyi artırdığı aktarıldı.

Ekonomist Uğur Gürses ise değerlendirmesinde, TCMB rezervlerinin büyük bölümünün altın cinsinden tutulduğuna dikkat çekti. Gürses, döviz likiditesi ihtiyacının karşılanabilmesi için altın satışının kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Piyasaya yüksek miktarda altın girişi fiyatlar üzerinde ciddi etki yaratır" dedi.

Gürses ayrıca, mevcut durumda Merkez Bankası'nın likidite açısından daha rahat bir pozisyonda olduğunu ve kısa vadede yeni bir satış baskısının zorunlu görünmediğini ifade etti.

