Irkçı sözleri karşılıksız kalmadı! Sponsorlar desteğini çekti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'li şarkıcı Kanye West'in ırkçı sözleri büyük tepki çekti. Londra konseri öncesi iki büyük sponsor desteğini çektiğini açıkladı.

Irkçı söylemleri ile bilinen dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in Temmuz ayında Londra'da düzenlenecek ve üç gün sürecek olan konserleri duyurulduğu günden bu yana tepkiyle karşılanmıştı.

Hatta konseri istemeyen kişi ve gruplar tarafından West karşıtı kampanyalar düzenlenmişti.

KONSER KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Artan tepkiler üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, West'in sahneye çıkmasının "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da konser organizatörlerini "sorumsuz" davranmakla eleştirerek konser kararı kınadı.

SÖYLEMLERİNİ HASTALIĞINA BAĞLAMIŞTI

Sosyal medya paylaşımlarında Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı ifadeler kullanan West, daha sonra bu açıklamalarını bipolar bozukluğuna bağlayarak özür dilemişti.

Ancak bu açıklamalar kamuoyundaki tepkileri yatıştırmaya yetmedi.

FESTİVALİN SPONSORLARI DESTEĞİNİ GERİ ÇEKTİ

Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle birlikte festivalin sponsorlarından da geri adım geldi.

İçecek şirketleri Pepsi ve Diageo, West'in katılacağı etkinlikten sponsorluklarını çekme kararı aldı.

İNGİLTERE'DE YASAKLANMASI İSTENİYOR

11 yıl aranın ardından İngiltere'de konser verecek olan Kanye West'in siyasi tutumu yüzünden halk tarafından İngiltere'de konser vermesinin yasaklanması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı./ kaynak: haber7

SİYONİST SOYKIRIMCI KATİL TERÖRİST İSRAİLİN KULUÇKA MAKİNASI KURUCU VE DESTEKÇİSİ "İNGİLTERE" NİN YAHUDİ-SİYONİST DUYARLILIĞI TAMBİR SAHTEKARLIKDIR....GÜNÜMÜZÜN SOYKIRIMCI FAŞİST HİTLERİ NETANHAYU VE IRÇI/APERTHEİD FAŞİST ÇETESİNE DESTEK VERİP

......................FİİLİSTİNE DESTEK GÖSTERİLERİNE İZİN VERMEYİP FAŞİSTÇE YAŞLI BAŞLI BARIŞÇIL İNSANLARA SALDIRAN SOYKIRIMIN MUCİDİ SİYONİST İNGİLTEREDEN BAŞKA TÜRLÜSÜ BEKLENMEZ ZATEN
Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli
Gündem

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içindeki kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı yazısında Özgür Özel’in mutlak butlan davası..
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış
Dünya

Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Türkiye dostu ülkeden sürpriz bir çağrı geldi.
İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı
Dünya

İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı

İran basını, ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının kapandığını duyurdu.

Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu
Dünya

Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu

ABD Başkanı Trump, ateşkes sonrası ilk kez yaptığı açıklamada "İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyor..
