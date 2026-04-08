Irkçı sözleri karşılıksız kalmadı! Sponsorlar desteğini çekti!
ABD'li şarkıcı Kanye West'in ırkçı sözleri büyük tepki çekti. Londra konseri öncesi iki büyük sponsor desteğini çektiğini açıkladı.
ABD'li şarkıcı Kanye West'in ırkçı sözleri büyük tepki çekti. Londra konseri öncesi iki büyük sponsor desteğini çektiğini açıkladı.
Irkçı söylemleri ile bilinen dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in Temmuz ayında Londra'da düzenlenecek ve üç gün sürecek olan konserleri duyurulduğu günden bu yana tepkiyle karşılanmıştı.
Hatta konseri istemeyen kişi ve gruplar tarafından West karşıtı kampanyalar düzenlenmişti.
KONSER KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Artan tepkiler üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, West'in sahneye çıkmasının "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da konser organizatörlerini "sorumsuz" davranmakla eleştirerek konser kararı kınadı.
SÖYLEMLERİNİ HASTALIĞINA BAĞLAMIŞTI
Sosyal medya paylaşımlarında Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı ifadeler kullanan West, daha sonra bu açıklamalarını bipolar bozukluğuna bağlayarak özür dilemişti.
Ancak bu açıklamalar kamuoyundaki tepkileri yatıştırmaya yetmedi.
FESTİVALİN SPONSORLARI DESTEĞİNİ GERİ ÇEKTİ
Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle birlikte festivalin sponsorlarından da geri adım geldi.
İçecek şirketleri Pepsi ve Diageo, West'in katılacağı etkinlikten sponsorluklarını çekme kararı aldı.
İNGİLTERE'DE YASAKLANMASI İSTENİYOR
11 yıl aranın ardından İngiltere'de konser verecek olan Kanye West'in siyasi tutumu yüzünden halk tarafından İngiltere'de konser vermesinin yasaklanması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı./ kaynak: haber7
