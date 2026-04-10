SON DAKİKA
Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti!
Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti!

Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti!

Teröristbaşı Netanyahu, İsrail katliamlarına en yüksek perdeden karşı çıkan Filistin’i tanıyan ve terör devleti ile diplomatik ilişkileri donduran İspanya’yı düşman ilan ederek ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Terör devleti İsrail’in eli kanlı Başbakan Binyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın İsrail ordusunu karaladığını öne sürerek, "Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'in karşısında yer almayı seçmesi üzerine, bugün İspanya temsilcilerinin Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendirerek, hiçbir ülkenin, İsrail'e karşı "diplomatik bir savaş yürütmesine izin vermeyeceği" değerlendirmesinde de bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bugün yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin "İsrail karşıtı tutumu" nedeniyle söz konusu kararın alındığını ifade etmişti.

Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, 20 maddelik Gazze barış planının bir parçası olarak Ekim 2025'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kurulmuştu.

İSRAİL’İN İNADINA HEMEN AÇTILAR

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı İsrail ile yeni bir polemik başlamasına neden olmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını ifade ederken, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

Yorumlar

Kemankeş

Türkiye cumhuriyeti ve halkı İSPANYOL HALKININKARDEŞ HALK İLAN ETMELİ BİZ BURADAN BAĞIRIYORUZ İSPANYOL DEVLETİNE HALKINA VE BAŞKANINA UZATILAN ELLERİ TÜRK HALKI KIRAR YAN BAKAN GÖZLERİ KÖREDERRİZ İT netenyahu soysuz maymun

Yüksel

ateşin bol olsun iblis çocuğu neto
