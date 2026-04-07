Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Selvi’nin bugünkü köşesinde CHP’yi kaleme aldığı yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı çıkması karşısında ara seçim restinde bulunmuştu. Meclis’te 8 milletvekilliği boş olduğu için CHP’den 22 milletvekilinin istifa ettirilerek ara seçim kapısının açılması gündeme gelmişti.

AK Parti cephesi ile konuşmuştum. Özgür Özel’in atacağı adımı beklediklerini ifade etmişlerdi. Özgür Özel, 22 milletvekilini istifa ettirirse AK Parti’nin ona bir sürpriz hazırladığını yazmıştım. Milletvekilinin istifa etmesi yeterli değil. Meclis’te oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın vekil sayısı fazla olduğu için CHP milletvekilleri istifa etseler de AK Parti ve MHP desteklemediği sürece milletvekilliklerinin düşürülmesi mümkün değil. AK Parti’nin 22 milletvekilinden isimleri seçerek 17-18’inin istifasını kabul edip, diğerlerini reddederek hem ara seçim ihtimalini ortadan kaldırıp hem de CHP’yi 17-18 milletvekilinden etmeyi planladıklarını aktarmıştım.

PARTİYE TALİMAT BİLE VERMEMİŞ

Özgür Özel’in ara seçim restinin üzerinden 1 hafta geçti. Daha çok CHP’nin güçlü olduğu yerlerdeki milletvekillerinin istifa ettirilmesi planlanıyordu. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi iller üzerinde duruluyordu. Gazetecilik aynı zamanda fikri takip işi olduğu için CHP kulislerini yokladım. İstifa ettirilecek milletvekilleriyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını merak ettim. Şu ana kadar istifa ettirilecek milletvekilleriyle ilgili bir liste çalışması yapılmamış. Daha da ilginci Özel bir talimat vermemiş.

Özgür Özel iktidarın planı karşısında mı geri adım attı, yoksa zaten 22 milletvekilini istifa ettirmeyecekti ama iktidara karşı blöf mü yaptı... AK Parti cephesine sordum. Özel’in atacağı adımı beklediklerini söylediler. Ama ardından da eklediler, “Özel’in blöf yaptığı ortaya çıktı. Biz de bunun görülmesini istedik” dediler. Özgür Özel’in ara seçim arayışlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan, “Ne hükümetimizin ne de milletimizin yakın vadedeki gündeminde erken ya da ara seçim yer almamaktadır” dedi.



CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM

Özgür Özel’in Kütahya mitinginde yaptığı konuşma ile CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması yeniden başladı. Özgür Özel, “Şimdi Ekrem Başkan içeride olabilir, yerine bana bir cumhurbaşkanı adayı lazım. Benim cumhurbaşkanı adayım olmaya var mısınız?” diye sormuştu. Özgür Özel’in bu çağrısı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından umudunu kestiği yönünde değerlendirmeye neden oldu.

ÖZGÜR ÖZEL HAKLI

Ama Özgür Özel haksız değil. Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Adaylık şartını kaybetmiş oldu. Ayrıca hakkında onlarca yıl hapis cezası talep edilen davaları başladı. Bu seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun aday olması mümkün gözükmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiğinde CHP ne yapacak? Özgür Özel, CHP’yi adaysız bırakamaz. O nedenle alternatif hazırlaması gerekiyor. CHP’de alternatif cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başladı. Özgür Özel, parti tabanını Ekrem İmamoğlu dışında bir ismin cumhurbaşkanı adayı olması fikrine hazırlamaya çalışıyor. Doğru olanı yapıyor.

Elbette ki kafasında bir aday vardır. Büyük ihtimalle de kendisi aday olacak. Özgür Özel’in yalanlamasına karşılık ekibi, “CHP’nin adayı CHP Genel Başkanı olmalı” diye çalışmalara başladı. Özgür Özel’in hakkıdır. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı günden bu yana mücadeleyi o veriyor. Mücadeleyi Özgür Özel verirken başka birisini aday yapması normal hayatın akışına uygun düşmez.

DİLEK İMAMOĞLU ADAY MI

Madem CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı noktasına geldik. Ekrem İmamoğlu’nun “İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak” sözleri gözlerin Dilek İmamoğlu’na çevrilmesine yol açmıştı. Ekrem İmamoğlu kendisi aday olamazsa eşi Dilek İmamoğlu’nun adaylığı için bastıracak yorumları yapılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun gönlünde Dilek Hanım’ın adaylığı yatabilir ama CHP’deki hava o yönde değil.

Dilek İmamoğlu güçlü bir figür olarak görülmüyor. Parti içinde desteği yok. Ekrem İmamoğlu’nun gücü ise zayıflıyor. Son kongrelerde Özgür Özel partiye hâkim oldu. Cezaevine girmeden önce Ekrem İmamoğlu baskın bir güçtü. Şimdi Özgür Özel partiye hâkim. Özgür Özel istemediği sürece Dilek İmamoğlu aday olamaz.

KÜRTLER KOÇBAŞI DEĞİL

Özgür Özel ilk başlarda DEM Parti’ye mesafeli durunca Ekrem İmamoğlu, “Kürtlerle aramız açılıyor. Kürtler olmadan seçim kazanamayız. Kürtlerle ilişkilerimizi düzenle” diye uyarmıştı. Özgür Özel bunun üzerine ilişkileri düzeltmek için bir çaba içine girdi.

Özgür Özel, ara seçim çıkışına destek bulamayınca ilk iş olarak DEM Parti’nin kapısını çaldı. Bugünkü görüşmede iki öneriyle gittiği söyleniyor.

İKİ ÖNERİ

1- Ara seçime destek.

2- Tek milletvekili olan Tunceli’de DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu’nun istifası ve hapis cezası kesinleşmeden Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak seçime girmesi.

Özgür Özel, muhalefet partilerini ziyaret ederek destek arayışını sürdürecek. Ama bir sonuç alacağını zannetmiyorum.

Ayrıca CHP, DEM Parti’ye karşı iki yüzlü bir siyaset izliyor. ‘Meclis İmralı Heyeti’ne milletvekili vermedi. Ama söz konusu ara seçim olunca ilk adresi DEM Parti. CHP, Kürtleri koltuk değneği gibi görüyorlar.

Öcalan bu konuda yeni bir çizgi ortaya koydu. “Kürtler artık kimsenin koçbaşı olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğim” dedi.

ÖZKAN YALIM REST ÇEKTİ

CHP yönetimi, 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı. Peki, 1 hafta neden beklendi? Bu süre zarfında Özgür Özel çok ağır eleştirilere maruz kaldı. CHP yıprandı. CHP yönetimi, Özkan Yalım’a istifa etmesi için baskı yapmış. Özkan Yalım’ın istifa taleplerini geri çevirmesi üzerine çaresiz kalan Özgür Özel’in ihraç düğmesine bastığı söyleniyor.