EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Belediyemize ait Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan ve tabloda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

S.

NO

İL/İLÇE ADRES/ ADA/PARSEL KULLANIM AMACI KİRALAMA SÜRESİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ AYLIK

KİRA BEDELİ

(KDV hariç) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN

VE SAATİ 1 Edirne/

Merkez Kocasinan Mahallesi,

3000 Ada, 1 Parsel 2 Nolu Büfe 10 Yıl İşgalli 30.000,00-TL 108.000,00-TL 10.000,00-TL 21.04.2026

Saat: 15.20 2 Edirne/

Merkez Kocasinan Mahallesi,

3000 Ada, 1 Parsel 3 Nolu Büfe 10 Yıl İşgalli 30.000,00-TL 108.000,00-TL 10.000,00-TL 21.04.2026

Saat: 15.40 3 Edirne/

Merkez Kocasinan Mahallesi,

3000 Ada, 1 Parsel 4 Nolu Büfe 10 Yıl Boş 30.000,00-TL 108.000,00-TL 10.000,00-TL 21.04.2026

Saat: 16.00 4 Edirne/

Merkez Kocasinan Mahallesi,

3000 Ada, 1 Parsel Lokanta

(I Blok) 10 Yıl İşgalli 50.000,00-TL 180.000,00-TL 10.000,00-TL 21.04.2026

Saat: 16.20

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Gerçek ve tüzel kişilerden; Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası, elektronik posta adresi ve aktif edilmiş UETS adresi.

c-) Gerçek ve tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (ihale günü geçerli),

ç-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname,

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (ihale günü geçerli),

f-) Talipli ihale öncesi yer görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.

h-) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

ı-) İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerden ihale tarihi itibari ile Ticaret ve Sanayi Odası/ Esnaf Odası’ndan, Edirne Belediyesi’nden veya Edirne Vergi Dairesi’nden Edirne’de ihale konusu işi yaptıklarına dair belge.

i-) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (10.000,00-TL). Şartname bedelinin ihale gününden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar yatırılması gerekmektedir. İstekliler ihale öncesi şartname ve eklerinin her bir sayfasını “okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazarak imzalı bir şekilde teslim edecektir.

İhale şartnameleri her gün mesai saatlerinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir veya 10.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması zorunludur.

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleler 21 Nisan 2026 Salı günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Atatürk Kültür Merkezi-Atatürk Mahallesi, Şükrüpaşa Caddesi, No:24/1b, Merkez, Edirne)

İlan olunur.

