Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan masumlarının kanından beslenen terör devleti İsrail'in kalleş planını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, “(ABD-İran geçici ateşkesi) Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı.” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır." dedi.
ABD-İran geçici ateşkesi konusunda “2 hafta yeterli olmayabilir.” değerlendirmesinde bulunan Fidan, "Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır." şeklinde konuştu.
İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı