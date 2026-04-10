Müebbetle aranan hükümlü at çiftliğinde yakalandı! Tam 12 yıldır aranıyordu
DHA Giriş Tarihi:
Adana’da 2014 yılında işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Şaban Gül, Kocaeli’de saklandığı at çiftliğinde yakalandı.

Adana’da 2014 yılında işlenen cinayet nedeniyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kocaeli’de saklandığı at çiftliğinde yakalandı.

 

Cezaevine teslim edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan Şaban Gül’ün İzmit’te bir at çiftliğinde saklandığını tespit etti. Firari hükümlü, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

Gül’ün 25 Haziran 2014’te Adana’da bir enerji şirketinde çalışan Yemliha Bozkurt’un Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla başından vurularak öldürülmesinin azmettiricisi olduğu öğrenildi. Olayın Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davasında o dönem, tetikçi olan Ferhat Erdoğan cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Şaban Gül hakkında azmettirdiği gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 2022 yılında kesinleştiği belirtildi.

