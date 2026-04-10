Beşiktaşlılar bu cezaları konuşuyor: Serdal Adalı'nın ceza raporu: 110 gün+6 milyon TL!
Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanı seçildiğinden beri defalarca PFDK'ya sevk edildi. Adalı'ya hak mahrumiyetleri dışında ciddi maddi yaptırımlar da getirildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Serdal Adalı'ya Beşiktaş'a Başkan olduğu günden bu yana toplam 110 gün hak mahrumiyeti ve 6 milyon TL para cezası verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yeni yaptırımlar açıklanmıştı. Adalı bu maçın ardından da cezalardan nasibini aldı.
PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezasına çarptırdı. Böylece toplam yaptırım tablosu da güncellenmiş oldu: 110 gün hak mahrumiyeti+6 milyon TL!
Serdal Adalı, görev süresi boyunca sık sık TFF ve MHK aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu. Elbette cezalardan nasibini alan tek kulüp başkanı o olmadı. PFDK, bugüne kadar diğer ekiplere de ağır faturalar çıkardı. Ancak cezalar ne olursa olsun, karşılıklı atışmalar bitmiyor.
