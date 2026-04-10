Böyle olur CHP’nin Tarım Politikaları Başkanı! Gıda dedektifine fena enselendi: Sencer bu ne?

Geçen yılın ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Bifet markalı Dana İspanyol Salam ve Baton sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği açıklanmıştı. Bifet markasının ise daha önce de ürünlerinde domuz eti çıktığı için gurme sucuk olan ismini değiştirerek Bifet ismini aldığı tespit iddia edildi.

HALKTAN GİZLEDİ

CHP’nin gölge tarım bakın ilan ederek Tarım Politikaları Başkanı görevine getirdiği Sencer Solakoğlu'nun Feyz Çiftliği isimli işletmesinde "Çiftliğimizden sofralarınıza" sloganıyla kilosunu 3000 bin liraya sattığı dana kavurmayı da Bifet firmasına fason ürettirdiği ortaya çıktı.

Olası bir CHP iktidarında Tarım Bakanı yapılacağı iddia edilen Solakoğlu domuz ürünleri konusunda sabıkalı bir firmaya fason kavurma ürettirmesini yakalayan Gıda Dedektifine göre Solakoğlu, sattığı ürünlerde bu bilgiye ambalajına yazmayarak gizledi.