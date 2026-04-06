Türkiye'ye akın etmeleri bekleniyordu! Çin devreye girdi, 'patlama bekliyoruz' diyerek duyurdular
Rusların yaz aylarında Türkiye'ye akın etmesi beklenirken Körfez'deki krizi fırsat bilen Çin'den flaş bir hamle geldi.
Çin, Rus vatandaşları için uygulanan vizesiz seyahat rejimini bir yıl daha uzatmaya hazır olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Pekin'den gelen resmi bildirim Moskova'ya iletildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Partnerlerimiz bizi, Rus vatandaşları için vizesiz rejimin bir yıl daha uzatılmasına hazır oldukları konusunda bilgilendirdi. Vatandaşların karşılıklı seyahatlerine ilişkin düzenlemelerin korunması için onlarla birlikte çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Şu anda vizesiz rejim, 14 Eylül 2026'ya kadar test formatında yürürlükte bulunuyor. Bu süre zarfında Rus vatandaşları, yurt dışı pasaportlarıyla Çin'de 30 güne kadar kalabiliyor. Moskova da karşılık olarak 1 Aralık 2025'ten itibaren Çin vatandaşları için benzer bir uygulama başlatmıştı.
Rusya Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov daha önce yaptığı açıklamada, Çin ile vizesiz rejimin uzatılması konusunda iki tarafın da istekli olduğunu belirtmişti. Reşetnikov, "İkinci çeyrekte pozisyonumuzu Dışişleri Bakanlığı ile birlikte netleştireceğiz" demişti.
Uzmanlar, vizesiz rejimin uzatılmasının özellikle turizm sektörünü canlandırması bekleniyor. 2026 yılında Çin'e yönelik tur talebinin geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor. En popüler destinasyonlar arasında Pekin, Şanghay, Hainan Adası, Guangzhou ve Hong Kong yer alıyor.
