Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha dünya gündemine oturdu. Göstericileri dağıtmak için eğitimli köpekleri devreye sokan Alman polisi, beklemediği bir sürprizle karşılaştı; kışkırtılan köpeklerden biri Filistin destekçisi yerine kendi eğitmenine saldırdı.
Almanya’da Filistin’e destek eylemi yapan gençlere yönelik polis müdahalesi, eşine az rastlanır bir "silahın geri tepmesi" olayına sahne oldu.
Berlin sokaklarında bir polis memuru, elindeki eğitimli köpeği ısrarla bir göstericinin üzerine salıp "ısır" komutu verirken, köpeğin vicdanı el vermemişçesine direnmesi ve hemen arkadaki diğer köpeğin kendi eğitmenine saldırması kameralara anbean yansıdı.