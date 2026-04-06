Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

Moskova Borsası'ndaki (MOEX) spot altın piyasasındaki işlemler resmen uçuşa geçti. İşlem hacmi yaklaşık 6,7 milyar dolara yaklaştı.

Foto - Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

Moskova Borsası'ndaki (MOEX) spot altın piyasasında toplam işlem hacminin martta geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kattan fazla artarak 534,4 milyar rubleyi (yaklaşık 6,7 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

Foto - Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

MOEX’ten yapılan yazılı açıklamada, borsada değerli metaller piyasasında, mart ayında yapılan işlemlerde 2025'in aynı dönemine kıyasla yaşanan artışa dair değerlendirmelere yer verildi.

Foto - Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

Söz konusu dönemde, spot altın işlem hacminin 3,5 kattan fazla artarak 534,4 milyar ruble veya 42,6 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, spot gümüş işlem hacminin 12,3 milyar ruble veya 59,7 ton seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Foto - Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

Bu arada, Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi artmıştı.

Foto - Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıkmıştı.

Foto - Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart’ta imzaladığı kararnameyle, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklamıştı.

