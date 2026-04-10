Halk TV’nin Patronundan Ekrem’e veryansın! "Bu Karanlık Adamdan Kurtulun!" CHP İçinde "Troll Ordusu" İtirafı

Mahiroğlu, CHP bünyesinde faaliyet gösteren bir ismin, devasa bütçelerle özel bir medya gücü oluşturmaya çalıştığını belirtti. Bu durumun korkunç bir boyuta ulaştığını vurgulayan Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir takım YouTuber ’lara gidip aylık 100-150 bin TL vererek bir ordu kuruyorlar."

’lara gidip aylık vererek bir ordu kuruyorlar." "Bu kaynak nereden geliyor? Ben bunu bilemem ama bu karanlık bir tablodur."

"CHP Bu Karanlık Adamdan Kurtulmak Zorundadır"

İsim vermeden bir şahsı işaret eden Mahiroğlu, CHP yönetiminin bu kişiyi partiden uzaklaştırması gerektiğini savundu. Kendi sosyal medya hesabından da çağrı yaptığını hatırlatan Halk TV patronu, "Biz bir diktatör yaratmak için mi bedel ödedik? CHP acilen ne olduğu belirsiz bu karanlık adamdan kurtulmalıdır," dedi.

"Gazete Sahiplerine Bile Teklif Götürülmüş"

Yaşananların sadece sosyal medya ile sınırlı olmadığını iddia eden Mahiroğlu, bir gazete sahibinin kendisine gelerek, "Bana ayda 150 bin TL teklif etti," dediğini aktardı. Bazı YouTuber’ların bu teklifleri reddettiğini belirten Mahiroğlu, "Sen bu parayı nereden buluyorsun? Biz neyin mücadelesini verdik?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bedel Ödeyenler Mi, Pasta Kapışanlar Mı?

Mahiroğlu’nun bu çıkışı, CHP içerisinde kurulan "iletişim" ağlarının hangi kaynaklarla finanse edildiği sorusunu tekrar gündeme getirdi. Partinin öz evlatlarının bedel ödediğini savunan Mahiroğlu, kaynağı belirsiz paralarla kurulan bu yapıların partiye zarar verdiğini ve yeni bir "tek adam" figürü yaratma tehlikesi taşıdığını vurguladı.