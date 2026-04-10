Türkiye'nin acilen bölgeye girmesi lazım! Yabancılar 'dost' ülkede peş peşe petrol ve gaz keşfetmeye başladı
Türkiye, dost ülkede doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına başlamak için ihale sürecini beklerken peş peşe keşif haberleri gelmeye başladı
Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin batı, güney ve açık deniz sahalarında üç ayrı bölgede yeni petrol ve doğal gaz keşifleri yapıldığını duyurdu. Uluslararası şirketlerin katkısıyla gerçekleşen keşiflerin enerji üretimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Libya, enerji sektöründe dikkat çeken yeni gelişmelerle gündeme geldi. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin üç farklı bölgesinde yeni petrol ve doğal gaz keşiflerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre keşifler, batıda Gadamis Havzası, güneyde Murzuk Havzası ve açık denizde Mağmura sahasında gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmaların, Libya’nın enerji üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Gadamis Havzası’ndaki keşif, Cezayirli enerji şirketi Sonatrach ile iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda elde edildi. Bu keşfin, daha önce yapılan arama ve üretim anlaşmaları çerçevesinde açılan kuyulardan birinde gerçekleştiği bildirildi.
Murzuk Havzası’nda ise İspanyol enerji şirketi Repsol tarafından yeni bir petrol keşfi yapıldığı açıklandı. Aynı şekilde bu sahadaki çalışmaların da geçmişte imzalanan anlaşmalar kapsamında sürdürüldüğü ifade edildi.
Açık deniz sahası olan Mağmura’da ise İtalyan enerji şirketi Eni tarafından yürütülen sondaj faaliyetlerinde doğal gaz rezervine ulaşıldığı kaydedildi. Sahanın Libya kıyılarına yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.
