  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem etkisi yapacak rakamlar: Sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattılar! Flaş gelişme: Masonlara kayyım atandı 'FIFA Arena' projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı Dünyayı sarsacak gelişme: Uçaklar artık havalanamayabilir Lucescu'nun cenazesinde sürpriz isimler Kurt hoca artık yok Bağlanma kaygısı: Çinli profesörler araştırdı: Gençlerde kısa video bağımlılığının nedeni buymuş Antalya'da Nisan ayında kar sürprizi Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Kireç lekeleri, su izleri... Evde hazırlanan bu karışım camlardaki lekeleri anında temizliyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kireç lekeleri, su izleri... Evde hazırlanan bu karışım camlardaki lekeleri anında temizliyor

Evde hazırlanan bu karışım camlardaki lekeleri anında temizliyor.

#1
Duş kabini camlarında oluşan kireç lekeleri, su izleri ve parmak izleri ev temizliğinin en can sıkıcı sorunları arasında yer alıyor. Özellikle sert su kullanılan bölgelerde bu lekeler daha belirgin hale gelirken, temizlik uzmanlarının önerdiği basit bir karışım kısa sürede çözüm sunuyor.

#2
Temizlik içerikleriyle tanınan bir sosyal medya içerik üreticisi, duş camı ve parlak yüzeylerdeki lekeleri ortadan kaldıran 4 malzemeli bir karışım tarifini paylaştı. "Gizli yöntem" olarak tanımlanan bu karışımın, cam yüzeylerdeki su lekelerini ve parmak izlerini hızlı şekilde temizlediği belirtiliyor.

#3
Karışımı hazırlamak için şu malzemeler gerekiyor: • 1 su bardağı su • 1 yemek kaşığı parlatıcı (bulaşık makinesi parlatıcısı) • 2 yemek kaşığı beyaz sirke • 1 yemek kaşığı izopropil alkol

#4
Tüm malzemeler sprey şişesine eklenip karıştırılıyor. Hazırlanan karışım duş camına veya lekeli yüzeylere püskürtülüp mikrofiber bezle siliniyor. Banyo yüzeylerinde uygulandıktan sonra kısa süre suyla durulanması öneriliyor.

#5
Beyaz sirke, asidik yapısı sayesinde yağ, mineral birikimi ve kireç lekelerini çözmeye yardımcı oluyor. Cam, paslanmaz çelik ve parlak yüzeylerde kalıntıları parçalayarak temizliği kolaylaştırıyor.

#6
Bulaşık makinesi parlatıcısı ise yüzey gerilimini azaltarak suyun yüzeyde iz bırakmadan akmasını sağlıyor. Böylece yeni su lekelerinin oluşmasının önüne geçiliyor. Temizlik alkolü ise yağ ve parmak izlerini çözüyor. Hızlı buharlaşma özelliği sayesinde cam yüzeylerde iz bırakmadan temizlik sağlıyor. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde hijyen avantajı da sunuyor. Sabah'a göre; Uzmanlar, bu tür karışımların özellikle duş camları, mikrodalga kapakları, aynalar ve parlak yüzeylerde etkili sonuç verdiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23