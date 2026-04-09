İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

ABD ve İran arasındaki ateşkes kararını değerlendiren İsrail basını, Türkiye'nin üstlendiği kritik rolü ilk kez itiraf etti. İşte detaylar...

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin, ateşkes görüşmelerine katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, müzakereler, Trump'ın ateşkesi kabul ettiği duyurusundan sadece 15-20 dakika önce sona erdi.

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner arasındaki görüşmeler gece boyu sürdü.

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

Kaynağa göre, İran ve Pakistan tarafında, Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştu.

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

Görüşmelerin odak noktasının "bu geçici ateşkesin ne anlama geldiğini" anlamak ve 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeler için zemin hazırlamak olduğunu ifade eden kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma konusunun Pakistan'daki takip müzakerelerinde ele alınacağını kaydetti.

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

Kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik talebinin, ABD'nin tartışma yetkisine sahip olduğu bir konu olmadığını vurgulayarak, "uluslararası hukukun Hürmüz Boğazı'nı hiçbir ülkenin mülkiyet iddia edemeyeceği uluslararası sular olarak tanıdığını" dile getirdi.

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

Kaynak, "(ABD) Onlar dünyanın diğer ucundan geliyorlar, burayı İranlılara, Ummanlılara veya Körfez emirliklerine devredemezler. Devretmek için buranın sahibi olmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söylemişti. Haaretz'e konuşan bir kaynak ise İsrail'in de bu yönde bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Foto - İsrail Türkiye gerçeğini açıkladı! Oradaydılar

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan ilk resmi açıklamada, İsrail'in geçici ateşkesi desteklediği ancak anlaşmanın "Lübnan'ı kapsamadığını" savunmuştu. Trump, PBS'ye verdiği demeçte, İsrail'in açıklamasını destekleyerek, ateşkesin "Hizbullah nedeniyle" Lübnan'ı içermediğini söylemişti. İran medyası ise İsrail'in Lübnan saldırılarını durdurmaması üzerine İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemeyi düşündüğünü ve buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı geçişlere yeniden kapattığını duyurmuştu.

