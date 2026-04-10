  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddiasına DMM'den yalanlama Hakan Fidan: İsrail Gazze'deki soykırımı Lübnan'a taşıdı Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Anahtar Parti'ye sürpriz isim katıldı 71 taşınmaz için yetki verildi! CHP'li Efeler Belediyesi'nde bol kepçeden satış Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu Savaş bahanesiyle ara verilmişti... Netanyahu için hesap vakti 6’lı masadan hiç ders almamışlar: 2 kafadar AK Parti'yi çekiştirdi! Bir cilve Avrupa’ya bir cilve Trump’a! Rutte'den ne şiş yansın ne kebap taktiği Yine aynı teraneler! Ali Mahir Başarır yine yolsuzları savundu
ABD'li gazeteciler de isyan etti! "Propaganda çöktü, dünya artık gerçeği görüyor"
ABD'li gazeteciler de isyan etti! “Propaganda çöktü, dünya artık gerçeği görüyor”

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'li gazeteciler de isyan etti! "Propaganda çöktü, dünya artık gerçeği görüyor"

ABD’li gazeteci Abby Martin, İsrail’in yıllardır sürdürdüğü propaganda düzeninin artık etkisini kaybettiğini savundu. Martin, uluslararası toplumun İsrail’i izole etmesi gerektiğini belirterek sert ifadeler kullandı.

ABD’li gazeteci Abby Martin, yaptığı açıklamalarda İsrail’e yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Martin, İsrail’in uzun süredir uluslararası kamuoyunu propaganda yoluyla etkilediğini ancak artık bu mekanizmanın çöktüğünü savundu.

İsrail’in dünya kamuoyu önünde ciddi bir meşruiyet kaybı yaşadığını öne süren Martin, gelinen noktada gerçeğin daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Martin, ABD merkezli YouTube platformunda yayın yapan Double Down News kanalına verdiği röportajda, İsrail'in "faşist" ve raydan çıkmış olduğunu belirtti.

İsrail'in yürüttüğü propagandalarla ayakta durduğunu ama artık bunun çöktüğünü vurgulayan Martin, "Dünya İsrail'i olduğu gibi görüyor ve bu haliyle uzun süre devam edemez." dedi.

Martin, "Dünyanın tamamı bu haydut, apartheid, soykırımcı, seri katil ve patolojik şekilde yalan söyleyen devleti izole etmek zorunda. Oraya giden herkesi, akademisyenleri, ünlüleri, politikacıları utandırın." çağrısında bulundu.

İsrail'in "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğu ve Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığı yönündeki iddiaların artık karşılık bulmadığına dikkati çeken Martin, Filistinlilerin yaşadıklarını sosyal medya üzerinden doğrudan dünyaya duyurmasının dengeleri değiştirdiğini ifade etti.

Martin, "İsrail'in propagandası artık işlemiyor çünkü ilk kez Filistinliler maruz kaldıkları gerçekliği tüm çıplaklığıyla gösterebildi. Her gün yaşadıkları gerçeği görüyoruz. Yerleşimci şiddetini görüyoruz. Hiçbir şey yapmadan insanların vurulduğunu görüyoruz. Her gün işlenen suçları görüyoruz. Bu soykırımı bizden gizleyemezsiniz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının medya tarafından servis edilme biçimini "utanç verici" olarak nitelendiren Martin, teyit edilmemiş iddiaları yayan kurumların suç ortağı olduğunu, Gazze'de tanık olunanların hafızalardan silinmeyeceğini kaydetti.

Martin, İsrail sokaklarında yaptığı röportajlarda tanık olduklarını da aktararak, toplumun her kesiminde hakim olan nefret diline dikkati çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23