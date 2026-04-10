'Laiklik ülkemizi harap etti'
Suriyeli ilim adamı , laiklik üzerine yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Suriyeli ilim adamı , laiklik üzerine yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
El-Hatîb, onlarca yıldır uygulandığını ifade ettiği laiklik anlayışını sert sözlerle eleştirdi.
El-Hatîb açıklamasında,
“60 küsur senedir laikliği denedik. Laiklik ülkemizi harap etti, artık laiklik devri bitti.” ifadelerini kullandı.
“Laiklik başarısız oldu” mesajı
Söz konusu açıklama, özellikle Suriye’nin yakın siyasi ve toplumsal geçmişine atıf olarak değerlendirilirken, el-Hatîb’in laiklik modelinin ülkeye istikrar getirmediğini savunduğu görüldü.
Tartışma yaratması bekleniyor
El-Hatîb’in sözlerinin, hem bölge ülkelerinde hem de uluslararası kamuoyunda laiklik, yönetim modeli ve din-devlet ilişkileri üzerine yeni tartışmaları tetiklemesi bekleniyor.