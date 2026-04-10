Savaştaki lider Avrupa’yı açık açık uyardı: Türkiye olmadan sizi kimse koruyamaz! Milletin kasası kimlere emanet edilmiş görün! Bankamatik metrese ‘boş ver al maaşı’ tavsiyesi Yıllar önce her şeyi bir bir açıklamıştı! Oğul Erbakan’dan Erbakan hoca hatırlatması ‘Artık zamanı geldi’ Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye talimatı Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular yakalandı! İsrail’e silah üreten Rheinmetall’e baskın! Sadece 10 günde nereden nereye! 5G ailesinde hızlı büyüme CHP'liler “Şeffaf ihale” diyordu… O ilçede 522 satın alımın 486’sı "doğrudan temin" çıktı! Apar topar harekete geçtiler Beyaz Saray'ı karıştıran bahis skandalı İslamabad’ta güvenlik önlemleri artırıldı Pakistan'da kırmızı alarm
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Üsküdar Belediyesine yönelik iskan soruşturmasında, Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP’li Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçunun işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9'u tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 zanlı da adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

