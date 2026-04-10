Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bankalar tek tek duyurdu! Emekliye dev promosyon desteği

Nisan 2026 güncellemesiyle bankalar emekli müşteriler için kesenin ağzını açtı; nakit ve ek avantajlarla toplam fayda 100 bin TL’ye kadar çıktı.

Nisan 2026 itibarıyla bankalar arasında emekli maaşı müşterisini çekme yarışı adeta yeni bir seviyeye ulaştı. Güncellenen kampanyalarla birlikte sadece nakit promosyonlar değil; kredi, kart harcaması, fatura talimatı ve ek ödüllerle oluşturulan toplam fayda paketleri bazı bankalarda 100 bin TL sınırına dayandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel tablo:

Garanti BBVA 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında emeklilere: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon Bonus ve ek avantajlarla toplamda 25.000 TL’ye varan ödül

Türk Ekonomi Bankası (TEB) 12.000 TL ana promosyon 9.000 TL’ye kadar ek promosyon Toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme (fatura talimatı şartıyla)

QNB Finansbank Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon fırsatı Kampanya 30 Nisan 2026’ya kadar geçerli

Akbank 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon Ek kampanyalar, kredi ve ödüllerle toplam fayda 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor Ancak bu tutar, kredi, harcama ve yönlendirme gibi ek şartlara bağlı

DenizBank 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon Ek ürün kullanımıyla birlikte toplam 27.000 TL’ye kadar ödeme

Yapı Kredi SGK emeklilerine 30.000 TL’ye varan nakit promosyon Kampanya 30 Nisan 2026’ya kadar devam ediyor

ING Bank Türkiye 15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon Ek avantajlarla toplamda 32.000 TL’ye kadar ödeme

Türkiye İş Bankası 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon Ek avantajlarla toplamda 25.000 TL’ye varan fırsat

100 Bin TL Gerçekten Alınabiliyor mu? 100 bin TL seviyesine yaklaşan kampanyalar, doğrudan nakit ödeme değil. Bu tutarlar; Faizsiz kredi imkanları, kredi kartı harcama ödülleri, fatura talimatı bonusları, yeni müşteri kazandırma ödülleri gibi birçok kalemin toplamından oluşuyor.

Nisan 2026 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek doğrudan nakit promosyonlar 30–32 bin TL bandında yoğunlaşırken, toplam fayda paketleri ek şartlarla çok daha yukarı çıkabiliyor. Emekliler için en avantajlı teklif ise; maaş tutarı, bankacılık ürünlerini kullanma isteği ve ek şartlara uyum gibi faktörlere göre değişiyor.

