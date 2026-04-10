Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede?

Adana’da karnındaki yedi aylık bebeğiyle katledilen Bahar Aksüt’ün katilinin, bir pavyon işletmecisi olan muhtar olduğunun ortaya çıkması, CHP ve yandaşı medyanın iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu, laiklik ve özgürlük naraları atan Cumhuriyet gazetesinin bu vahşet karşısındaki sessizliğine dikkat çekerek, "Muhtarın bile pavyonu varmış! Memleket ne hale geldi? Belediye başkanlarının gazinosu, muhtarların night club’ı var!" diyerek tepkisini dile getirdi. Kadın hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan CHP’li isimlerin ve kadın örgütlerinin, söz konusu kendi siyasi çizgisindeki isimlerin karıştığı rezaletler olunca nasıl kafalarını kuma gömdüklerini tek tek ifşa etti.