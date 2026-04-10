  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Yanlış beslenme konusunda uzmanlardan her geçen gün ciddi uyarılar gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı, kalp sağlığının korunmasında erken yaşta yapılan önleyici kontrollerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kalp ve damar hastalıklarının çoğunlukla 30’lu ve 40’lı yaşlardan itibaren gelişmeye başladığını vurguladı.

#2
Foto - Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Kalbin, vücuda oksijen ve temel besinleri taşıyan hayati bir organ olduğunu belirten Dr. Alıcı, "Kalp, kanı pompalayarak tüm organların sağlıklı çalışmasını sağlar. Bu nedenle kalp sağlığı, sadece kalbi değil; başta beyin, böbrek ve akciğer olmak üzere tüm vücut sistemini doğrudan etkiler" dedi.

#3
Foto - Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Kalp krizinin, kalbe giden kan akışının aniden kesilmesi sonucu meydana geldiğini ifade eden Dr. Alıcı, ileri yaş, , cinsiyet, en önemlisi genetik faktörler, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve obezitenin kalp ve damar hastalıklarını artıran başlıca risk faktörleri olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Uyku düzeninin kalp sağlığı üzerindeki etkisine de değinen Dr. Alıcı, "Uykuya dalmada zorluk, uykuyu sürdürememe ya da kalitesiz uyku gibi problemler yaşayan bireylerde kalp ve damar hastalıklarına daha sık rastlıyoruz" ifadelerini kullandı. "Gizli tehlike: işlenmiş ve paketli gıdalar" Günlük hayatta sıkça tüketilen bazı gıdaların uzun vadede kalp sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Dr. Alıcı, paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler, işlenmiş et ürünleri ve şekerli içeceklerin yüksek miktarda tuz, şeker ve doymuş yağ içerdiğini belirtti. Bu tür gıdaların zamanla damar yapısını bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

#5
Foto - Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Alıcı, kalp sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

#6
Foto - Vücudunuzda tüm dengeleri sarsacak hamleler yapmasanız mı? Kardiyoloji uzmanı şiddetle uyarıyor...

Dr. Alıcı, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması, sigara ve alkolden uzak durulması, stresten kaçınılması ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi kalp sağlığının korunmasında büyük rol oynar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23