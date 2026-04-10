Avrupa’da ekonomik sıkıntı gençleri bezdirdi! Biz demiyoruz Almanya söylüyor: Her 5 gençten biri ülkeden ayrılmak istiyor

Avrupa’da ekonomik sıkıntı gençleri bezdirdi. Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkesi Almanya, siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşuyor.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), ülkenin düştüğü durumu "Almanya'da gençlerin yüzde 20'si ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Sebepler arasında ekonomik kaygılar öne çıkarken aşırı sağın güçlenmesi de gençlerde öne çıkan bir endişe." ifadeleriyle itiraf etti.

Almanya'da 14-29 arası her beş gençten biri ülkeden ayrılmayı düşünüyor.

Datajockey Verlag'ın "Jugend in Deutschland" (Almanya'daki Gençlik) adlı son araştırmasına göre genç Almanların yaklaşık yüzde 21'i "daha iyi bir yaşam için" ülkeyi terk etmeyi planladıklarını söyledi.

Yüzde 41'i ise uzun vadede yurt dışına taşınmayı düşünebileceklerini belirtti.

Peki bunun sebebi ne? Ankete katılanlar, son iki yıldır durgun bir ekonomiye sahip olan Almanya'da "ekonomik güvenlik konusunda endişeli olduklarını" kaydetti.

Katılımcılar, artan konut maliyetleri, yapay zekâ karşısında zayıflayan kariyer olanakları ve artan mali baskıların "gençlerin bağımsız hale gelmesini zorlaştırdığını" söyledi.

Araştırma direktörü Simon Schnetzer, sonuçların "son yıllardaki baskıların gençleri ne kadar etkilediğini gösterdiğini" belirtti. Schnetzer'e göre bu baskılar gençlerde stres, tükenmişlik ve geleceğe dair umutsuzluk duygusu yaratıyor.

Politik bir dönüşüm

Öte yandan Almanya'da Z kuşağı siyasi aşırılıklara doğru da bir eğilim gösteriyor.

Haber portalı Tagesschau'ya göre geçen ay düzenlenen Rheinland-Pfalz eyalet seçimlerinde 25 yaş altı seçmenlerin yüzde 21'i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy verdi. Öte yandan solcu Die Linke, bu yaş grubundan oyların yüzde 19'unu aldı.

Ülkenin giderek kutuplaşan siyasi ortamı, özellikle aşırı sağ partilerin yükselişi, birçok gencin ülkeyi terk etmeyi düşünmesine neden oluyor.

Berlin Humboldt Üniversitesi'nde sosyal ve kültürel çalışmalar alanında yüksek lisans öğrencisi olan Riff, DW'ye verdiği demeçte şunları söylüyor: "Bence arkadaşlarımın her biri bu konuyu düşünüyor. Özellikle de ırksal ayrımcılığa maruz kalıyorsanız, bir şekilde bir azınlığın parçasıysanız.”

Gençlerin ruh sağlığı da kötüye gidiyor

Almanya'da ruh sağlığı durumu da kötüye gidiyor. Datajockey Verlag'ın araştırmasına göre, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 29'la yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Bu oran genç kadınlar (yüzde 34), öğrenciler (yüzde 32) ve işsiz gençler (yüzde 42) arasında daha yüksek.

Ankete katılanların çoğu, kişisel sorunlarıyla başa çıkmak için yapay zekâ destekli danışmanlık hizmetlerine yöneldiklerini belirtti.

Hamburglu 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Frederick, DW’ye verdiği demeçte "Geçen yıl doktora çalışmalarım için üç ay boyunca Tokyo'daydım ve gerçekten çok hoşuma gitti. Bu yüzden önümüzdeki yıl oraya taşınmayı düşünüyorum" diyor.

Ancak bunun para için olmayacağını vurgulayan Frederick, "Farklı yaşam tarzını gerçekten sevdim. Biraz daha sakin, biraz daha temizdi. Öte yandan Viyana, Londra ya da Paris'te yaşamayı da düşünebilirim" diye konuşuyor.

Gençler nereye gidiyor?

Almanya, ABD ve Çin'in ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmaya devam ediyor.

Peki bu genç Almanlar nereye gidiyor? 2024 Destatis anketine göre, en popüler istikamet İsviçre olurken, onu Avusturya takip ediyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana, güvenilir kamu hizmetleri ve yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Danışmanlık şirketi Mercer'ın 2024 Yaşam Kalitesi anketine göre İsviçre'nin en büyük şehri Zürih ilk sırada yer alırken onu Avusturya'nın başkenti Viyana izliyor.

Latince ve müzik eğitimi alan Kaspar Ten Haaf, DW'ye verdiği demeçte Avusturya ve İsviçre gibi ülkelere ilgi duyan diğer gençleri anlayabildiğini belirtiyor.

Ten Haaf, göçmen kökenlilerin "AfD gibi partiler güçlendikçe artık kendilerini hoş karşılanmış hissetmediklerini" sözlerine ekliyor. Almanya'da sosyal sınıflar arasındaki eşitsizliğin ciddi bir sorun haline geldiğini de belirtiyor.