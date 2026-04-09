Gündem
Kırmızı bültenle aranan Batuhan Karadeniz o ülkede yakalandı

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı ve Türkiye'ye iade edileceği öne sürüldü.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı öne sürüldü.

 

"BATUHAN KARADENİZ BAE'DE GÖZALTINA ALINDI"

Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz’in, Dubai’de yakalandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, emniyet birimlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Muhammed Vefa'nın iddiasına göre, Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

 

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konulmuştu.

Adil

Yasa dışı bahis reklamında yer almanın TCK da karşılığı nedir ki, kırmızı bülten çıkarılır.Allahım aklım sana emanet.Yasadişı bahis sitesi kurup bahis oynatan milyarları götüren, uyuşturucu,fuhustan davalı Steven Sado dışarda,reklamda bilerek bilmeyerek oynayan artistler kırmızı bültenlerle anılıyor.
