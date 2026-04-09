Kırmızı bültenle aranan Batuhan Karadeniz o ülkede yakalandı
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı öne sürüldü.
"BATUHAN KARADENİZ BAE'DE GÖZALTINA ALINDI"
Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz’in, Dubai’de yakalandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, emniyet birimlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Gazeteci Muhammed Vefa'nın iddiasına göre, Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.
Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konulmuştu.