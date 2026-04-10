Gündem "Fetih Ruhu" genç kalemlerle yeniden yorumlanıyor
"Fetih Ruhu" genç kalemlerle yeniden yorumlanıyor

"Fetih Ruhu" genç kalemlerle yeniden yorumlanıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Fetih Ruhu” yarışmalarına başvurular devam ediyor. Toplamda 1,5 milyon TL ödülün sahiplerini bulacağı ve Türkiye genelinden öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, gençleri tarih bilinci ve medeniyet perspektifiyle üretmeye davet ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın 555 yıllık bilim ve eğitim mirasının bugünkü kurumsal temsilcisi olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun 555. Yıldönümü ve İstanbul’un Fethi’nin 573. Yılı dolayısıyla gençlere yönelik anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Fetih Ruhu” temalı yarışma için başvuru süreci devam ediyor. Gençlerin tarihî mirasa yönelik farkındalığını artırmayı amaçlayan yarışma, İstanbul’un fethini bir medeniyet ideali ve değer üretme bilinci çerçevesinde ele alıyor.

3 farklı kategoride başvuru imkânı

Yarışma, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı kategorilerde düzenleniyor. Katılımcılar, resim, şiir ve kompozisyon alanlarında hazırlayacakları özgün eserlerle yarışmaya başvurabiliyor.

 

Gençler “Fetih Ruhu”nu kendi perspektifleriyle anlatacak

Yarışma kapsamında öğrenciler, edebiyat, düşünce ve sanat ekseninde hazırlayacakları eserlerle “fetih” kavramını yeniden yorumlama fırsatı bulacak. Katılımcıların, tarihsel bir mirası günümüz değerleriyle harmanlayarak özgün bakış açıları geliştirmeleri teşvik edilecek.

Proje, gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda kültürel miras, estetik bakış ve toplumsal sorumluluk bilinci gibi çok yönlü kazanımlarını da desteklemeyi hedefliyor.

 

Başvurular çevrim içi olarak yapılıyor

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgilere yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ödül töreniyle sonuçlanacak

Yarışma, dereceye giren eser sahiplerinin ödüllendirileceği programla tamamlanacak. Süreç boyunca düzenlenecek etkinlikler ve final programıyla birlikte, öğrencilerin hem akademik hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

