Katar ve İngiltere arasında yüksek askeri hamle
Katar Hava Kuvvetleri Komutanı, İngiliz mevkidaşıyla savunma alanında işbirliğini görüştü. Ayrıca İngiliz generalin Katar-İngiltere ortaklığındaki 12'nci Filo'yu da ziyaret ettiği aktarıldı.
Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Halid el-Ganim, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile bir araya gelerek savunma alanında işbirliğini ele aldı.
Katar Savunma Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Faysal Halid el-Ganim'in, Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Dukhan Hava Üssü'nü ziyaret eden İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyetle görüştüğü belirtildi.
Görüşmede iki tarafı ilgilendiren ortak konular ve savunma alanında işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.
