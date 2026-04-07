  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış Bakan Gürlek Mart ayı rakamlarını verdi! 729 operasyonda 2 bin 996 tutuklama Paskalya geldi laiklik gitti Bu görüntü Türk kadınını temsil edemez! Mayo ile sahneye çıkmak çağdaşlıksa, ben gericiyim! Esrarlar, haplar... İşte ünlülerin evlerinde ele geçirilenler Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı! Gerçeklerle yüzleşecekler İşgal harekatı başladı: 'Elit teröristler' sahaya indi! CHP'lileri taşladılar CHP'li belediyeye operasyon milyonluk rüşvet ağını ortaya çıkardı Mahkemede yargı mensuplarına ağır hakaret: Yolsuzluk sanığı İmamoğlu haddini aştı! Bir soruşturma daha başlatıldı
Katar ve İngiltere arasında yüksek askeri hamle

Katar Hava Kuvvetleri Komutanı, İngiliz mevkidaşıyla savunma alanında işbirliğini görüştü. Ayrıca İngiliz generalin Katar-İngiltere ortaklığındaki 12'nci Filo'yu da ziyaret ettiği aktarıldı.

Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Halid el-Ganim, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile bir araya gelerek savunma alanında işbirliğini ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Faysal Halid el-Ganim'in, Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Dukhan Hava Üssü'nü ziyaret eden İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyetle görüştüğü belirtildi.

 

Görüşmede iki tarafı ilgilendiren ortak konular ve savunma alanında işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca İngiliz generalin Katar-İngiltere ortaklığındaki 12'nci Filo'yu da ziyaret ettiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23