Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz
Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz
Ukrayna'dan çok konuşulacak çıkış: Türkiye olmadan baş edemezsiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin NATO'dan çıkması halinde ortaya çıkacak senaryonun AB ülkeleri için hiç iç açıcı olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin NATO'dan çekilmesi durumunda Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği ülkelerine kalacağını ancak Avrupa'nın daha fazla ülkeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Zelenski, Avrupa'nın Ukrayna ve Türkiye olmadan Rusya ile baş edemeyeceğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rest Is Politics isimli podcast programında ABD-NATO tartışmalarına ve Avrupa güvenliğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Zelenski, söyleşiden bazı kısımları X hesabından da paylaştı.

"Eğer ABD gerçekten NATO'dan çekilmeyi düşünüyorsa, o zaman Avrupa güvenliği yalnızca Avrupa Birliği'ne dayanacak" diyen Zelenski, AB'nin mevcut durumunda bunun mümkün olmayacağını, AB'nin daha fazla ülkeye ihtiyacı olduğunu savundu. Zelenski, "Britanya, Ukrayna, Türkiye ve Norveç. Bu ülkeler Avrupa'nın bir parçası olan dört güçlü ülke. Birlikte, Britanya Ukrayna ve Türkiye'nin orduları Rusya'nın ordusundan daha güçlü" dedi. Zelenski, "Ukrayna ve Türkiye olmadan Avrupa, Rusya ile baş edemez" diye ekledi.

Zelenski, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Avrupa Bu dört ülkeyi dahil ederek denizlerin kontrolünü ele geçirebilir, güvenli gökler elde edebilir ve en büyük kara kuvvetlerine sahip olabilirsiniz. Bu saldırıdan ziyade bir şey, çünkü Rusya 2030'a kadar 2,5 milyon kişilik bir orduya sahip olma kararı aldığında, Avrupa güvenliği düşünmek ve bağımsızlığını nasıl koruyacağını planlamak zorunda

Britanya bir zamanlar AB üyesiydi. Türkiye söz konusu olduğunda tarım konusunda endişeler var. Ama gerçekten harika bir ekonominiz varsa, bunların hepsini yönetebilirsiniz. Ama güvenlik önce gelir, ekonomi ikinci. Tersine değil."

