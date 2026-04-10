Kahramanmaraş, Gastronomisi ve El Sanatlarıyla İstanbul’da Göz Dolduruyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, daha ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürü, köklü el sanatları ve geleneksel değerleri, kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, şehrin yöresel ürünlerini yakından inceleme ve özgün lezzetleri tatma fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında özellikle gastronomi alanı büyük ilgi gördü. Kahramanmaraş’a özgü dondurma, tarhana, fıstık ezmesi, baharat çeşitleri, çörekler ve yöresel peynirler ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı. Aynı zamanda geleneksel el sanatlarının sergilendiği alanlarda da yoğunluk dikkat çekti.



“Burada Kahramanmaraş’ı Daha Yakından Tanıma Fırsatı Bulduk”

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültürel ve gastronomik zenginliğe hayran kaldıklarını ifade etti. Ziyaretçilerden Can Bilgin, daha önce Kahramanmaraş’a birkaç kez gittiğini belirterek, “Ürünlerinin doğallığını biliyorum. Şimdi de burada düzenlenen tanıtım günlerinde bu lezzetleri yeniden tatmak için geldim. Acı biber, tarhana, mayam ve peynir gibi yöresel ürünlerden alacağım” dedi. Hakan Güren ise bu tür organizasyonların şehirlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’da düzenlenen bu fuarlar sayesinde ülkemizin farklı şehirlerini daha yakından tanıma imkânı buluyoruz. Bugün de Kahramanmaraş’ın lezzetlerini ve el sanatlarını incelemek için buradayım” ifadelerini kullandı.

“Şehrimin Değerlerini Burada Yeniden Görmek Duygulandırdı”

Kahramanmaraş doğumlu olduğunu ve uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığını belirten Mehmet Sever, etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirerek, “Şehrimin değerlerini burada yeniden görmek beni çok duygulandırdı. Çörek ve yemeni aldım, dondurma ve ekşili çorbanın tadına baktım. Hepsi çok güzeldi” şeklinde konuştu. Nurten Gökkaya da etkinlikte birçok yöresel ürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Özellikle baharatlar çok dikkat çekiciydi. Sucuk, tereyağı ve çörek aldım. Çok memnun kaldım” dedi. Banu Çetinkaya ise organizasyonu oldukça başarılı bulduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş’ın lezzetlerini zaten çok seviyorum. Bugün de hem tatma hem de satın alma fırsatı buldum. En çok dondurması ve tarhanası ilgimi çekti” diye konuştu. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, 12 Nisan Pazar akşamına kadar İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.